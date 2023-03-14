瑞芳掃墓要防山林火災 清明節設15處服務站

雖然離清明節還有兩個禮拜左右的時間，但清明節掃墓措施已經出爐，瑞芳區公所將在4月1日到4月4日連續四天在第一公墓增設服務站，另在清明節4月5日當天，特別設置十五處服務站，為防山林火災和提倡環保，區公所也呼籲民眾減少紙錢焚燒或是採集中焚燒，保障安全。

每年清明掃墓期間，各地偶有傳出民眾因焚燒紙錢不完全引發的山林火災，為避免此情況發生，瑞芳區公所也宣導減少紙錢的焚燒或是集中焚燒，另外，清明節當天消防隊也會在公墓駐點來機動巡查。

瑞芳區區長楊勝閔說，掃墓服務站皆設有流動廁所，另外備有限量的礦泉水，手套，鐮刀，掃把，小水桶，皆需要換證借用，各服務站設置紙錢集中回收處，請民眾將紙錢回收後統一由清潔隊集中焚燒。