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淡海焚化爐用地變更產專區 地方盼能公益使用

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
「淡海新市鎮特定區焚化爐用地變更為產業專區」公展說明會，地方希望能以公益性質用地變更，如建公園、博物館等才是真正符合地方需求。 圖／紅樹林有線電視提供
「淡海新市鎮特定區焚化爐用地變更為產業專區」公展說明會，地方希望能以公益性質用地變更，如建公園、博物館等才是真正符合地方需求。 圖／紅樹林有線電視提供

內政部營建署舉辦「淡海新市鎮特定區焚化爐用地變更為產業專區」公展說明會，佔地約13.9公頃，在地方沒有需求後，變更為產業專區，希望用租賃的方式進行招商，對此，地方希望能以公益性質用地變更，如建公園、博物館等才是真正符合地方需求。

內政部營建署新市鎮建設副組長廖佳展表示，在地方無焚化爐需求之後，考量到鄰近住宅區，因此變更為產業專區，朝向以無污染及公害等產業來進駐例如：商辦大樓、物流業、服務業等等。現在變更為產業專區，希望用租賃的方式進行招商，得到的資金將能夠補足新市鎮二期開發以及淡江大橋後期經費。

崁頂里長吳庭岳表示，產專區並不符合地方需求，應該朝向，公園、美術館或是其他公益性質的機關用地來進行，希望可以增加的是讓新市鎮居民能夠休憩使用的公共設施類型來處理。

新北市議員鄭宇恩也表示，其實這一塊13公頃的焚化爐用地是當初開發淡海新市鎮一期，填海造陸所開闢出來的土地，而現在沒有使用需求，更應該去思考要怎麼還給大自然這一塊土地，也希望有濕地公園或是具有地方教育意義的博物館等等來設置，希望未來在進行變更時，更能夠將環境有善，回饋海洋生態等理念加入這塊地使用方向，才是真正符合地方需求。

焚化爐

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