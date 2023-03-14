士林區公所周六「親山淨山健行」 全程走完送限量好禮

近來春暖花開，台北市士林區公所邀請民眾周六一起「親山淨山健行」，從原住民文化主題公園出發，終點站為鄭成功廟，全程3.2公里，沿途健走撿垃圾，走完全程者可獲得好禮隔熱碗，限量700份，發完為止。

士林區公所去年開闢新路線走訪雙溪河沿岸，吸引超過700人共襄盛舉，今年則回歸更加平易近人的步道路線，3月18日早上7點30分在原住民文化主題公園集合，行經至善路2段，再前往劍南路步道，在蓮池禪寺領好禮兌換券，抵達終點站鄭成功廟。

誓師儀式完，嚮導會帶領群眾前進登山健行步道，環保義工隊伍沿路撿拾垃圾，也宣導「親山淨山－垃圾帶回家」的重要性，加上健行時間，活動預計中午前結束。區長洪進達表示，鼓勵民眾親近山林、強健身心、參與淨山，不只營造健康城市，也以行動落實愛護山林環境。

活動不須事先報名，民眾可由參加，凡走完全程者可憑兌換券在終點站領取紀念品隔熱碗1份，數量700份，送完為止。另外，現場不提供瓶裝水，但是集合點、中途站與終點站均設有補水站，以便民眾取水飲用。