北市推房屋稅地段率查詢視覺化系統 估3月底上線

台北市稅捐稽徵處今天表示，北市全新視覺化房屋稅地段率查詢系統預計3月底上線，將可提供民眾快速、準確了解查詢地段率相關資訊。

台北市政府財政局召開記者會，台北市財政局長游適銘表示，經統計房屋稅收資料，北市每1里的房屋稅收每年約新台幣160億元，每戶平均約繳1至2萬元，因民眾會想了解房屋稅算法，但要考量是所在地點，所以提供地段率資訊很重要。

他指出，北市府過去查詢地段率的網路頁面較簡單、視覺效果不好，經規劃重新開發視覺化系統，預計3月底上線，將提供更方便查詢地段率資訊。

稅捐處表示，新設置房屋稅地段率查詢系統，除有簡單易懂的地圖視覺化界面，能透過網頁任選地點，也可查詢此地點及鄰近地區詳細的地段率資訊，以及公共設施、街景、交通情形等環境分析，並可比較不同地點的地段率變化趨勢，清楚掌握全市情形。

另外，游適銘說，北市府去年完成招商簽約案共17件，其中14件為依促參法辦理案件，民間總投資金額約550億元，積極推動招商，並完善招商開發機制。

他表示，今年預計推動包含捷運萬大線、中正紀念堂站、北投製片廠BOT（興建Build、營運Operate、移轉Transfer）等聯合開發案，將於3、4月公告招標，初估民間投資金額約389億元；規劃中的招商案，有動物園生態主題園區BOT等案。

游適銘指出，北市府民國110年、111年的債務未償餘額實際數各為898億元，市府在今年1月間決定先還債，截至2月底已還債20億元，因市庫後續會有收支進帳，若無重大建設規劃，將評估還債。

台北市財政局表示，北市府在110年發行公債300億元，當時債務未償餘額實際數的算法，是公債加銀行借款及市政建設借款，總金額為898億元，隔年維持同金額。