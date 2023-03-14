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20主題、1萬本書巡迴20校 新北市圖「外送」書進校園

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立圖書館推出「Chill書箱」，精選20類別的主題書巡迴20校。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館推出「Chill書箱」，精選20類別的主題書巡迴20校。圖／新北市立圖書館提供

新北市立圖書館推出「Chill書箱」，精選20類別的主題書，每一主題提供500本，每月巡迴20所國高中，透過不同領域的書籍「外送」進校園，提升校園閱讀風氣。

新北市立圖書館長王錦華館說，全球化世界，每個人都必須不斷的學習新事物，尤其疫情帶來前所未有的衝擊，後疫情時代的閱讀的面向將朝向多元化與全球化，透過閱讀不同的書籍，可以了解別人的生活經驗，理解世界的樣貌，深度學習，開拓視野。

為讓新北市的青年學子可以接觸更多好書，新北市立圖書館在新學期推出「Chill書箱」好書直送服務，精選20類別的主題書，每一主題書箱提供500本，每月巡迴20所國高中，提供學子們閱讀，讓書籍不只是放在圖書館供人借閱。

新莊區的新泰國中利用「Chill書箱」的主題書，於圖書館內設置了閱讀角，並舉辦主題書展，並由閱讀社團的學生擔任「館員」，負責書籍的管理。健體老師呂靜娟說，圖書館「Chill書箱」服務，讓大量優質圖書得以進入校園，孩子可以擁有更多的閱讀選擇，教師推動閱讀也有得力的工具。國二的邵同學說，每月更換的主題選書，接觸到平常不會選擇的書籍，無形中發現蠻多有趣的書籍。

圖書館 疫情 新北

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