核二2號機除役 北海岸反核行動聯盟：金山、萬里共同盼望

核二廠2號機今天依法除役，北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，除疫是金山、萬里北海岸居民長期以來共同的盼望，不用再擔心受怕，接下來就是除疫工作能夠順利按期程進行，讓居民安心。

行政院長陳建仁今率部會首長赴立法院進行施政報告，針對核二廠2號機今天除役，經濟部長王美花表示，已規畫新增通霄小型機組及大潭8號機接替，備轉容量合計比核二廠2號機多，保證到夏天夜尖峰備轉率都不低於7％，再生能源部分也越來越多，因此不會有缺電問題。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖說，核二廠長期以來讓居民不能安心，自然停機是大家長久以來的期盼，今天除疫，居民心中的大石終於能放下，「真的等很久了」。

郭慶霖表示，接下來是除疫工作，還要20多年，這是一個漫長的過程，一定要按照期程好好來執行，監督工作也要做好。因為設置核電廠而有的禁制區也會解除，未來的土地利用解禁，對地方而言是很好的事情，地方也有所期待。

至於核廢料的問題，郭慶霖指出，核廢三法要趕快來完成立法，也呼籲政府做好能源轉型的發展及政策。