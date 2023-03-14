蔣萬安首年招商亮點 萬大聯開內湖地上權 估民間投資將達389億

台北市長蔣萬安上任快要三個月，台北市的促進民間參與投資招商，今年度會將重點放在萬大線沿線聯合開發案，另，北市府預計今年上半年將公告北投製片廠招商案、還有內湖潭美段設定地上權案、舊Zoo mall生態主題園區民間自提BOT/OT案，預估民間投資金額將達389億元。

北市財政局表示，台北市去年民間投資招商案一共有17件，投資金額達 550億雃，北市連續五年持續榮獲財政部招商卓越獎。財政局長游適銘表示，台北市政府持續積極推動招商，近年除了建立BOT各階段並導入超額分潤機制，修訂是有土地設定地上權規定，明定地租漲幅上限。

游適銘說，台北是台灣最具競爭力、最國際化城市，市府近年完善投資環境，今年度重點推動的招商案，包括捷運萬大線金城機廠暨莒光站/加蚋站(捷九)土地開發案、「捷運萬大線廈安站(捷十)土地開發案」、「捷運萬大線中正紀念堂站(捷四)」預計4月公告招商、「捷運問大線中和站(捷二)土地開發案」、及「捷運萬大線連城錦和站(捷4)土地開發案」預計本月公告招商，還有內湖潭美段設定地上權案、生態主題園區BOT／OT案，預估民間投資金額約389億元。

至於台北市去年完成招商簽約的投資案，包括台北市北投區軟橋段91地號是有土地設定地上權案、及台北車站特定專用區E1E2公辦都更案共17件，民間投資金額約550億元。