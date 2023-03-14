台北杜鵑花季辦「100次野餐日」 響應環保減塑

北市2023杜鵑花季開展後吸引人潮前往大安森林公園賞花、野餐，卻留下不少一次性餐具，為響應環保節能減塑，北市公園處將於3月26日舉辦「100次野餐日」，號召使用非一次性、用後即丟的產品，來進行「無塑」野餐，邀請民眾攜家帶眷享受愜意的午後時光。

北市公園處表示，杜鵑是台北市的市花，從2016年開始推動杜鵑花長期種植計畫，每年以種植10萬株為目標，至今在大安森林公園、二二八和平公園、新生南路、仁愛路等處已種植逾85萬株，城南地區處處皆可看見杜鵑的芳蹤，每年3月在大安森林公園舉辦台北杜鵑花季。

公園處說，今年與大安森林公園之友基金會合作，推出「100次野餐日」活動，並寓教於樂，號召使用非一次性、用後即丟的產品，來進行「無塑」野餐日，傳遞非一次性容器（杯碗瓢盆）、循環珍惜資源，減少製造垃圾，就是100分好生活，讓野餐成為有環保質感的新生活運動。

大安森林公園之友基金會執行長楊平世指出，基金會認養大安森林公園已逾7年，公園不噴農藥，利用管理蚊蟲棲地，施用蘇力菌及黑殭菌之生物防治法，兼設防蚊液站，成功壓制蚊蟲密度，同時也引進日本樹木醫及歐美樹藝師技術，舉辦啄木鳥護樹及修樹活動和比賽，配合施肥、排水，造就大安森林公園成為台北市野餐的一個聖地。

公園處說，不論平日或假日，吸引大批親子、情侶或學校、機關團體前來公園進行草地野餐、主題野餐等不同型態的野餐活動，呼籲民眾在公園內野餐盡量響應環保減塑，不要使用一次性餐具，共同為地球環境永續盡一份心力。