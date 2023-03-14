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新北4月辦吹泡泡活動 增進親子關係促多元發展

中央社／ 新北14日電

新北市4月將推動兒童月系列活動，市內63家公托親子館將於4月21日、4月22日舉辦「泡在一起，親子好關係」吹泡泡活動，同時提供氣質量表的測量，讓家長更能了解孩子特點。

新北市政府今天舉辦「泡在一起，親子好關係」記者會，新北市副市長劉和然、民進黨新北市議員黃淑君等人在會中與幼童大玩泡泡戰，現場氣氛熱烈。

劉和然表示，市內63家公托親子館將於4月兒童月舉辦免費幼兒氣質量表的評量及吹泡泡活動，希望能協助父母從量表更認識孩子的特質，找到最「適配」的相處方式，適性教養及多元發展。

他指出，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，因為戴口罩家長可能會忽略孩子口腔與臉部肌肉的發展及語言發展，隨著疫情及口罩逐漸解封，家長有更多可以帶孩子出門遊玩的機會，期待透過吹泡泡活動的辦理，可以增進親子關係。

新北市社會局長張錦麗表示，新北市63間公托親子館將於4月各自辦理多元的主題活動，其中，將於4月21日、4月22日辦理免費的吹泡泡遊戲活動及氣質量表的測量，以提供家長親子教養的參考。

新北市社會局科長林秀穗向中央社記者指出，另將於4月8日、15日、29日舉辦男性家長幸福陪伴場，提供多元親子同樂活動及精美小禮物，名額有限，歡迎家長明天起線上報名，相關報名資訊公告於「新北育兒資訊網」。

親子教養 疫情 新北 民進黨

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