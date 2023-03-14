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柏油鋪滿樹穴 新北市府遭批虐樹成習

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
看守土城愛綠協會、綠黨等團體今上午至土城學府路二段抗議樹穴鋪上柏油。記者李定宇／攝影
看守土城愛綠協會、綠黨等團體今上午至土城學府路二段抗議樹穴鋪上柏油。記者李定宇／攝影

新北市土城重劃區內，其中學府路2段近來被民眾發現，原本行道樹樹穴被填上柏油，擔心影響樹木生長，今上午土城愛綠協會等團體到場，批評2015年就發現樹穴位留設，如今又將樹穴鋪柏油，批評市府虐樹成習。呼籲區公所將樹穴回復至1米平方公尺面積。區公所則回應，因民眾反映該路段無人行道因此鋪設柏油，將再請樹保委員到場會勘找出樹穴與人行道設置方式。

土城重劃區2015年時，護樹團體曾揭露樹穴未留設被舖設滿滿的柏油，如今2023年整條路面約50顆樹木植穴又再被填滿柏油，看守土城愛綠協會洪郁凱表示，這個路段8年前在地居民就陳情抗議，當時新北市府曾表示守護樹木維持基木樹穴，没沒想到經過8年市府沒有進步設計規劃，反是倒退回8年前的不專業與粗暴，表達嚴正抗議與表示遺憾。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，樹木的植穴應為透水壤土，以提供樹木交換空氣及水份養份的提供，若將樹穴墳滿柏油，阻斷空氣水養份提供有礙其生存導致樹勢衰弱，嚴重將導致樹木死亡。他說，新北市樹木保護自治條例明定行道樹或其他樹木，除經本局核准外，不得任意遷植、砍伐或為其他有礙其生存之行為。

他說，規定新關或拓寬之道路應預留行道樹植穴，每一植穴預留面積不得小於1平方公尺。學府路二段位於重劃區內是屬新關道路，尤應作好樹穴的留設，而土城區公所不止此一路段有此情形，附近捷運站旁公有停車場、板橋板橋信義路57巷也是常年舖滿柏油狀況，應儘述改善。

土城區公所對此表示，由於民眾反映學府路2段沒有人行道，因此原計畫鋪設柏油後畫上標線行人行道。目前安排本月16日與樹保委員到現場再次會勘，協商樹穴與人行道共存的方式。

新北市樹木保護自治條例明定樹穴面積不得小於1平方公尺。記者李定宇／攝影
新北市樹木保護自治條例明定樹穴面積不得小於1平方公尺。記者李定宇／攝影
看守土城愛綠協會洪郁凱(右3)對於區公所將樹穴鋪上柏油表達嚴正抗議與表示遺憾。記者李定宇／攝影
看守土城愛綠協會洪郁凱(右3)對於區公所將樹穴鋪上柏油表達嚴正抗議與表示遺憾。記者李定宇／攝影

人行道 重劃區 新北

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