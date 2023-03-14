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新北市長官邸公辦都更案公展30天 打造府中新面貌
位於新北板橋府中捷運站附近的「市長官邸」公辦都更案，已於3月13日起公開展覽30日，即將進入正式審議階段。新北市都更處表示，未來預計興建1幢2棟的大樓，並捐贈公共化幼兒園，透過市府主導都更示範，活化市長官邸，打造府中全新城市面貌。
「市長官邸」鄰近板橋高中、板橋國小、萬坪都會公園，周邊有捷運府中站、板橋車站，基地面積為3700平方公尺，其中3成為市有土地，屋齡接近60年的市長官邸，與周邊老舊建物將會一起更新，未來會是2棟地下5層、地上7層及26層的大樓。
都更處指出，該基地位於25米文化路一段上，符合「都更二箭」政策，除提高基準容積10%外，將於社區內回饋約220坪的3層樓室內空間作為公共化幼兒園，服務周邊市民，並減輕年輕世代家長負擔。
都更處指出，公辦都更是由市府公開評選招商實施者，財政局於2021年10月與冠德建設簽約擔任實施者後，積極整合周邊私有地主一併參與都更，並於2021年10月28日提出申請，後續市府預計分回48戶住宅單元。
都更處表示，目前住戶同意意願已達95%，期望朝向100%整合，達到2024年4月開工、2027年5月完工目標邁進；公辦公聽會訂於3月30日上午10點整在板橋後埔市民活動中心舉行。
除了「市長官邸」公辦都更案外，都更處表示，目前新北已完成7案公辦更新案的審議，其中已有4案完工，接下來新北市將持續推動包括樹林、土城、永和、大陳等公辦都更案，希望透過各地的公辦都更案，讓新北市的城市翻轉升級。
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