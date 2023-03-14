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北市接連爆涉貪 蔣萬安市政會議告誡同仁勿觸法律紅線

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

台北市政府近期接連爆出工務局衛工處、殯葬管理處有同仁涉收賄。台北市長蔣萬安今天主持市政會議裁示，「清廉反貪絕對是核心價值，也是堅定的立場和態度」，蔣要求各局處首長、同仁「絕對要潔身自愛，絕對必須堅持清廉」，蔣說，不管是在各局處自己的內部會議上面加強宣示，或者是強化局處同仁法治教育，絕對再三告誡同仁「勿觸法律的紅線」。

蔣萬安今天主持市政會議，政風處長林炤宏報告近期北市府相關涉及政風案件，林表示，最近媒體報導的一些案子，犯罪的時間大部分是發生在之前市府時代，但是任何跟市府有關係或廉政風險事件報導，都會受到媒體非常高度放大檢視，所以要引以為戒。

林炤宏報告提到，未來，為了掌握各個機關裡面，許多包括負面的廉政風險，而且受限於這個廉政風險高度隱蔽特性，政風處非常需要與期待各個機關首長協助與支持，希望首長們平時推動政務過程，也可以協助要求所屬主管跟同仁們也要肩負起責任，注意跟發掘機關內潛在廉政風險業務跟人員，並同時通報政風處進行協處。

蔣萬安也當場裁示，不管發生在哪一任市府的案件，「其實我們是一體的，清廉反貪絕對是我們的核心價值，也是我們堅定的立場和態度」，蔣說，還是要再次請各局處首長，要求同仁絕對是要潔身自愛，絕對必須要堅持清廉，不管是在各局處，自己的內部會議上面加強宣示，或者是強化我們局處同仁法治教育，絕對再三告誡我們同仁 ，勿觸法律的紅線。

蔣表示，北市府要扮演全國的領頭羊，成為全國的表率，這也是他第二次在市政會議上面，要求同仁展現清廉自持，反貪決心，也希望各局處首長自身以為表率，這也為什麼從一開始，他都強調北市府是清廉有效率服務型的政府。

蔣萬安 收賄

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