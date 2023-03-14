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北市強化主動防疫 全國首創「室內空氣品質場所認證」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市環保局推出「室內空氣品質場所金級認證標示」。圖／台北市環保局提供
台北市環保局推出「室內空氣品質場所金級認證標示」。圖／台北市環保局提供

後疫情時代，室內口罩令解禁，台北市環保局率全國之先，今推出「室內空氣品質認證場所推動計畫」，鼓勵公私場域主動式防疫，加強通風換氣、裝設空氣殺菌設備，經查驗通過給予金級或銀級認證的標示，不只降低民眾感染疾病風險，也能作為其選擇場所的參考依據。

環保局長吳盛忠指出，空氣中物質的粒徑大小不同，過去大多使用空氣清淨機、空調系統等過濾器材，以改善室內空品，但濾網無法完全攔截粒徑太小的細菌、病毒；透過導入UV-C（短波紫外線）、靜電、電漿、活性碳、單寧酸、石墨烯等具有空氣淨化技術的設備，才能有效處理這類汙染物。

吳盛忠認為，全民防疫思維應從「被動防疫」的戴口罩、保持社交距離等措施，轉換成環境空間防護的「主動防疫」，減少細菌、病毒等汙染物進入受體。

環保局今天公告「室內空氣品質認證場所推動計畫」，場所認證是以場所是否加強通風換氣或採行可有效殺菌之防制設備（措施），並參採國內外相關標準與指引訂定二氧化碳及細菌濃度之審查標準，分為金、銀級2種認證。

金級認證標準是二氧化碳濃度值800ppm以下、細菌濃度值500CFU/m³以下，銀級則是1000ppm以下、800CFU/m³以下。「場所認證」有效期限2年，若額外設有室內空品自動監測設施，得以延長為3年，環保局會定期追蹤查核已認證場所，為民眾呼吸健康把關。

北市人流較大、民眾常脫口罩等風險較高之處，包含市府列管百貨公司美食街、社會福利機構、運動健身場所，以及尚未列管的一般護理之家共86處。環保局將優先輔導這4類場所，協助其取得認證，也會提供室內空品巡檢資源，邀請相關領域專家學者組成輔導團隊，免費到場問題診斷，評估場所類型特性，給予對應改善建議。

有意申請認證的公、私立場所，需檢具符合計畫規定的申請文件，如採用有效室內空氣汙染防制設施的證明等，環保局派員到場檢測二氧化碳及細菌濃度，符合標準即授予場所認證、提供認證標示張貼在場所明顯處。

環保局呼籲，各公共場所應落實室內空氣品質管理，也鼓勵公、私場所踴躍響應室內空氣品質場所認證，提升企業品牌形象之外，也可營造場所優質室內空氣品質，達到主動防疫、保障民眾呼吸健康的成效。

台北市環保局推出「室內空氣品質場所銀級認證標示」。圖／台北市環保局提供
台北市環保局推出「室內空氣品質場所銀級認證標示」。圖／台北市環保局提供
環保局派員到場檢測室內空氣品質二氧化碳檢測（如圖）、細菌濃度，符合標準即授予室內空氣品質金級或銀級認證，並提供認證標示張貼在場所明顯處。圖／台北市環保局提供
環保局派員到場檢測室內空氣品質二氧化碳檢測（如圖）、細菌濃度，符合標準即授予室內空氣品質金級或銀級認證，並提供認證標示張貼在場所明顯處。圖／台北市環保局提供
環保局派員到場檢測室內空氣品質二氧化碳檢測、細菌濃度（如圖），符合標準即授予室內空氣品質金級或銀級認證，並提供認證標示張貼在場所明顯處。圖／台北市環保局提供
環保局派員到場檢測室內空氣品質二氧化碳檢測、細菌濃度（如圖），符合標準即授予室內空氣品質金級或銀級認證，並提供認證標示張貼在場所明顯處。圖／台北市環保局提供
市政大樓一樓聯合服務中心6個櫃檯，均有裝設6組UV-C殺菌燈。記者林佳彣／攝影
市政大樓一樓聯合服務中心6個櫃檯，均有裝設6組UV-C殺菌燈。記者林佳彣／攝影

空氣品質 口罩 吳盛忠

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