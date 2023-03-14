快訊

陳建仁證實：故宮千張國寶資料外流 在陸拍賣網站賤賣

太狠了！他1句話讓Bing AI爆氣不聊了 小編實測它真的比ChatGPT傲嬌耶

彰化監獄脫逃受刑人朱漢宗老家附近被抓！結束24小時逃脫

住宅區成零售市場居民連署反對 新北：反彈大不會強推

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北城鄉局公告板橋浮洲都市計畫變更通盤檢討案，欲將已建好大樓旁的住宅用地變更為市場用地，興建零售市場，引發居民反彈。本報資料圖
新北城鄉局公告板橋浮洲都市計畫變更通盤檢討案，欲將已建好大樓旁的住宅用地變更為市場用地，興建零售市場，引發居民反彈。本報資料圖

新北市板橋浮洲都市計畫日前公告通盤檢討案，都市計畫委員會專案小組研商會議昨召開，有不少民眾陳情，反對將永翠路旁住宅用地變更為市場用地，新北議員葉元之也盼市府聽取市民陳情。新北城鄉局表示，3月29日將進行第一次審查，並透露市民反彈大，市府也不會強硬推動，此案通過機率小。

板橋果菜批發市場位在浮洲與江翠北重劃區邊界，附近永翠路旁一塊原是區段徵收住宅用地，但在日前公告浮洲都市計畫通檢中，變更為區段徵收市場用地，興建零售市場，引發附近重劃區居民反彈，附近住戶還蒐集數百份連署書反對。

游姓、郭姓陳情民眾認為，該區附近有密集住宅區及國光國小，若做生鮮市場恐影響周邊環境，也質疑市府並未通知用地變更，罔顧地主權益。

葉元之說，之前通檢公展說明會上，已有住戶來跟他反映，市府應聽取市民訴求，以市民為優先，不能強硬推動。

新北城鄉局審議科長許仁成說，此案主要是由果菜批發市場提議，盼搭配零售市場，像是超市、量販店等，讓銷售更有效益，但有民眾反對並列席研商會議，委員昨也已到現場會勘，3月29日將進行第一次審查，目前尚未定案，不過他透露若市民反彈大，市府也不會強硬推動，此案通過機率不大。

游姓陳情民眾作列席都市計畫委員會專案小組研商會議，說明陳情內容。圖／葉元之提供
游姓陳情民眾作列席都市計畫委員會專案小組研商會議，說明陳情內容。圖／葉元之提供

都市計畫 重劃區

延伸閱讀

獨自登東眼山迷路起霧氣溫降 新北婦人13小時平安返回

金城交流道用地費新北要出15.7億 花1年與中央協調獲調降

新北女口袋藏毒放到忘記 警盤查「意外掏出來」自己都傻眼

新北首場行動治理備受關注 侯友宜強調盡速就戰鬥位置

相關新聞

住宅區成零售市場居民連署反對 新北：反彈大不會強推

新北市板橋浮洲都市計畫日前公告通盤檢討案，都市計畫委員會專案小組研商會議昨召開，有不少民眾陳情，反對將永翠路旁住宅用地變...

獨／李余典也宣布選立委 民進黨三重區初選成三腳督

新北市三重區立委余天去年曾透露可能不會競選連任，新北市前議員李坤城、現任議員彭佳芸接連投入黨內初選，李余典現也宣布參加這...

獨／余天傳讓位 彭佳芸決定參加民進黨三重立委初選

新北市三重區立委余天傳出本屆可能不再參選連任，新北市前議員李坤城早早宣布投入民進黨三重區立委初選，新北市議員彭佳芸現在也...

捷運中和公館線 爭取優先推動

新北市中永和超過60萬人口，停車空間嚴重不足，又常塞車，市長侯友宜先前承諾要建中和公館線，讓中永和東側的居民也能享有捷運...

金城交流道用地費 新北降為7.55億

新北土城彈藥庫去年11月公告區段徵收，將興建司法園區、金城交流道，其中金城交流道建設總經費56.48億，但中央要求新北市...

北市公辦都更7599專案 3案先達標

北市長蔣萬安本月初宣布公辦都更7599專案，受理門檻從90%降至75%，短短1周諮詢專線已破百通，其中廣慈社宅西南側、西...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦