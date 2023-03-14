住宅區成零售市場居民連署反對 新北：反彈大不會強推
新北市板橋浮洲都市計畫日前公告通盤檢討案，都市計畫委員會專案小組研商會議昨召開，有不少民眾陳情，反對將永翠路旁住宅用地變更為市場用地，新北議員葉元之也盼市府聽取市民陳情。新北城鄉局表示，3月29日將進行第一次審查，並透露市民反彈大，市府也不會強硬推動，此案通過機率小。
板橋果菜批發市場位在浮洲與江翠北重劃區邊界，附近永翠路旁一塊原是區段徵收住宅用地，但在日前公告浮洲都市計畫通檢中，變更為區段徵收市場用地，興建零售市場，引發附近重劃區居民反彈，附近住戶還蒐集數百份連署書反對。
游姓、郭姓陳情民眾認為，該區附近有密集住宅區及國光國小，若做生鮮市場恐影響周邊環境，也質疑市府並未通知用地變更，罔顧地主權益。
葉元之說，之前通檢公展說明會上，已有住戶來跟他反映，市府應聽取市民訴求，以市民為優先，不能強硬推動。
新北城鄉局審議科長許仁成說，此案主要是由果菜批發市場提議，盼搭配零售市場，像是超市、量販店等，讓銷售更有效益，但有民眾反對並列席研商會議，委員昨也已到現場會勘，3月29日將進行第一次審查，目前尚未定案，不過他透露若市民反彈大，市府也不會強硬推動，此案通過機率不大。
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