獨／李余典也宣布選立委 民進黨三重區初選成三腳督

新北市三重區立委余天去年曾透露可能不會競選連任，新北市前議員李坤城、現任議員彭佳芸接連投入黨內初選，李余典現也宣布參加這場戰役，使初選正式成為三腳督。地方人士認為，彭佳芸、李余典大本營都在三重，基層實力較為穩固，不過地盤在蘆洲的李坤城從去年初就開始備戰，早先起跑，3人各占不同優勢，正式領表後，廝殺恐會相當激烈。

李余典表示，自己在三重耕耘許久，本來是沒有考慮要參加立委選戰，不過近期媒體、地方都不斷推他，現在消息曝光，許多人打電話來問，自己若沒有參選，會覺得「對不起鄉親」，思考後認為自己應當仁不讓，決定參與這次立委初選。

彭佳芸說，議員選舉結束後，許多選民、里長都非常鼓勵自己參選立委，大家認為三重已經十多年沒有在地的年輕立委，希望這次能有在地的議員向上挑戰，來為在地鄉親爭取更多、更大的建設。

李坤城則表示，民進黨中執會上周祭出立委提名的「誠信條款」，該條款提到，「不建議現任議員參與本次立委選舉」，自己去年就決定要參選立委，所以才沒有競選議員連任，自己的做法完全遵照民進黨中央態度。

地方人士指出，英系的彭佳芸是主播出身，有著漂亮外表，公公是資深前議員鄭金隆，在三重不只有地方實力，也有空戰本錢，女性身份更是加分項，實力不容小覷。

地方人士表示，蘇系李余典在2019年也參加過立委初選，當時李以些微之差敗給余天，此次將捲土重來。不過李余典在2020年曾讓女兒李旻蔚以民眾黨身份參加立委選戰，導致部分民進黨支持者不滿，是否會影響此次初選成績有待觀察。

地方人士提到，正國會的李坤城原地盤以蘆洲為主，不過積極在網路發展空戰能力，社群聲量高，是3人中最早宣布參加立委初選的，備戰時間最久，這將會是他最大的優勢。