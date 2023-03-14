住宿免費使用電動休旅車 娜路彎酒店獲銀級環保標章

台東娜路彎酒店獲頒銀級環保標章，為推廣低碳旅遊，推出住房送電動車體驗專案，免費提供入住客1輛電動汽車使用至退房，鼓勵全民一起加入環保綠色旅遊行列。

台東娜路彎酒店，為台東首家獲銀級環保標章飯店業者，縣環保局長郭建成頒送紅榜慶賀，稱讚飯店各設施、員工辦公環境、餐廳以及公共區域、戶外照明等，都提升能源及用水效率，並從源頭減少廚餘、廢棄物總量。

娜路彎酒店顧客服務部協理邱盛堂表示，為鼓勵綠色旅遊，除提出優惠環保住宿方案，鼓勵旅客自備盥洗用品、續住不更換床單及被套，在旅遊中減少資源的消耗，更推出提供住宿客1輛免費電動車，遊客入住酒店後，可免費使用飯店提供的電動休旅車至退房為止。

邱盛堂指出，住房送電動車體驗專案，是目前全台唯一，提供純電電動車給顧客使用的酒店，另酒店內提供近60支充電樁，各種車型都適用，歡迎住客使用。