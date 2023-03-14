獨／余天傳讓位 彭佳芸決定參加民進黨三重立委初選

新北市三重區立委余天傳出本屆可能不再參選連任，新北市前議員李坤城早早宣布投入民進黨三重區立委初選，新北市議員彭佳芸現在也決定參加黨內初選，預計會在「適當時機」對外宣布。

余天今年已75歲，年紀漸長，去年就地方就傳出他可能不會參選區域立委，希望爭取不分區立委的傳聞。同屬正國會的李坤城也在去年決定要直接挑戰民進黨立委初選，外界都認為此次代表民進黨征戰三重立委的人選應會由新人來爭奪。

英系的彭佳芸是新北市三重蘆洲區的民進黨籍資深議員鄭金隆媳婦，在2018年市議員選戰中接棒，首次參選便以2萬8641票當選，去年底再度於議員選戰中順利連任，在三重地方有堅強實力。彭連任議員後，支持者一直有勸進聲音，希望她更上層樓，挑戰立委，而彭在認真思考後，也做出決定。

彭佳芸說，議員選舉結束後，許多選民、里長都非常鼓勵自己參選立委，大家認為三重已經十多年沒有在地的年輕立委，希望這次能有在地的議員向上挑戰，來為在地鄉親爭取更多、更大的建設。