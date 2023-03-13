捷運中和公館線等了20多年 里長嗆聲侯友宜恐帶隊抗議

永和地狹人稠，私人運具停車空間嚴重不足，加上僅有一條捷運經過，興建中的萬大中和線也只有一站位在永和西側，東側全無軌道運輸，經常塞車；新北捷運局表示，永和東側「中和公館線」的相關計畫，月底就會送修正計畫給交通部。藍營議員批中央，老是以路線短當退回理由；綠營議員則批市府，真有誠意就要拿出經費，不能一直欺騙民眾感情。

地方居民表示，成功路一帶道路窄、居民多，除塞車問題，不少人要從公館回家都要繞一大圈，市府與地方民代都說要推動中和公館線多年，但始終不見動作，不要每次選舉到了就來畫大餅。

永和區河濱里長孫黃秋月今於新北首場行動治理座談表嗆聲，市長說「侯侯做代誌」，里長也是在好好做事情，該捷運路線喊了20多年都沒動靜，他2020年再向市府提案，也始終沒有突破性進度，許多里民甚至都說，如果里長有需要，可以一起站出來抗議，盼該路線盡快有進度。

立委林德福回應，這有跟新北捷運局討論，交通部先前退回提案報告，捷運局修正後將會在月底前再送交通部，他一定會再去追，接著也會安排雙北捷運局及交通相關單位會勘，把進度列出，有問題馬上處理，只要積極推廣，相信就很有機會，他也會跟台北市府溝通，看能否重新延伸為「南北線」。

新北捷運局長李政安說明，該線原為捷運南北線，但台北市不做後，才改為新北自己做，市長侯友宜也特別交代路網要優先興建中和到公館四個站的中和公館線，去年也將計畫送交通部，只是被認為興建經費太高，不能永續經營才退回。

新北捷運局補充，目前已經透過與環狀線共用機廠，減少潛盾隧道長度及重新規畫公館站點等內容，節省興建及土地成本，初估工程經費可由新台幣300億餘元降到250億餘元，月底就會將包含該線的「新北市捷運整體路網評估報告」送交通部，待同意後，繼續辦理可行性研究。

新北捷運局還說，未來也會跟台北協調恢復「南北線」。台北捷運局回應，經考量並參酌地方民意，原規畫的南北線改以環狀線東環段服務台北市東側南北向運輸走廊。至於中和公館線，北市府已配合提供意見，待可行性研究及綜合規畫時，再就詳細工程內容溝通協調。

新北市議員連斐璠表示，交通部一直認為該路線因太短而沒必要，但林德福找產官學考察都說效益大，該線路連結環狀線與新店線，路網更豐富，沿線大量居民來回公館不必再繞一大圈。

新北市議員許昭興則說，該路線喊話多年，這幾年難道都沒送計畫？市府真的有誠意要做，就應該先拿出態度，表態願意出多少經費，再來跟台北及中央談，不能一直欺騙民眾感情。