安坑輕軌正式營運首日 民眾指急煞問題改善

中央社／ 新北13日電

安坑輕軌今天正式營運收費，民眾說急煞問題有改善，另建議車廂電子看板增設英文。捷運公司說，會全面改善。據統計，截至下午4時運量約4000人次，較上週同期減少約3成。

安坑輕軌2月10日通車，隨即展開1個月免費搭乘的試營運活動，新北捷運公司趁此期間蒐集民眾意見並改善，今天正式營運。

記者實地觀察，儘管今天開始收費，仍有許多旅客是首次來嘗鮮，儘管到站時會以廣播提醒乘客要按鈕開門，仍有人以為採自動式，因此錯過下車；此外，也有一些首乘者坐到尾站雙城，紛紛問「這裡有什麼」，儘管有二叭子植物園的標示，卻沒有車能接駁，旅客最後又紛紛等車折返十四張站。

張姓女子與美國籍男友一起搭輕軌，她告訴中央社記者，這次從美國回台探親，剛好奶奶住在安坑地區，3人順便體驗輕軌，她希望車廂內顯示各站名的電子看板能增加英文，以便外國人閱讀；美國籍男子說，能搭輕軌非常方便。

龔姓女子表示，之前第一次搭時，明顯感受到司機急煞，最近幾次搭有好轉；另一名帶著坐輪椅長輩來搭乘的男子說，這是他首次帶家人搭乘，搭起來有點晃，不過對輪椅族來說還算方便。

此外，也有人反映車廂內電子看板字體太小，對老人家來說很吃力。還有人說，刷卡處與購票介面太低，還要彎腰，很不方便。

新北大眾捷運股份有限公司總經理吳國濟告訴中央社，對大眾運輸來說，雙語化絕對必要，會全面檢視介面與標示等，對於沒有雙語的部分進行補強與改善，確保外國乘客也能順利搭乘；字體部分，已在逐步放大，會全面改善以符合高齡化需求。

對於刷卡處與購票站較低，吳國濟說，這是考量到輪椅族，所以稍微降低高度，採取一般人與輪椅族都能使用的通用性設計，希望讓輪椅族也方便搭乘。

安坑輕軌 輪椅 車廂

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