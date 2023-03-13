新北校園就博會淡大3月15日登場 平均月薪近36K

新北市政府勞工局今天表示，畢業季前拚就業，將與大專院校合辦8場校園就業博覽會，首場將於3月15日在淡江大學啟動，現場邀請94家廠商參與，共釋出超過4700職缺。

勞工局發布新聞稿表示，3月15日上午10時至下午3時在淡江大學舉辦首場校園就業博覽會徵才活動，廠商釋出職缺平均月薪近新台幣3萬6000元，較去年多出3000元，薪資4萬以上的職缺數也比去年多，顯示企業為搶得好人才，更願意開出高薪吸引青年學子加入。

勞工局表示，校園就博會繼淡大場後，還有4月25日在致理科技大學、4月27日在東南科大；5月還有明志科技大學、真理大學、台灣藝術大學、亞東科技大學、宏國德霖科技大學場次，歡迎有求職、轉職及兼職需求的青年及民眾踴躍參加。