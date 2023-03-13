雙溪清明掃墓服務多 辦追思法會、設服務站

雖然離清明節還有兩個禮拜左右的時間，但雙溪區公所清明節掃墓服務措施已經出爐，雙溪區公所在公墓的道路兩側進行除草作業，18日(六)於雙溪納骨塔舉行清明祭祖報恩三時繫念法會，當天將進行交通管制，另於26日和清明連假設立清明掃墓服務站，提供鐮刀鋤頭水桶等等用品供民眾使用，請民眾多加利用。

來到雙溪納骨塔這裡，可以看到已經有工作人員正在公墓的道路兩側進行除草作業，為因應即將到來的清明節，有五天連假，不少人會選擇提前掃墓，再將連假安排出遊，因此今年雙溪區公所也將在這周六先舉行追思法會，三月底的周末將開設掃墓服務站來因應提前掃墓的民眾。

雙溪區區長林銚傑說，十八日在雙溪納骨塔舉行追思法會，屆時將進行交通管制，請民眾要留意，另外26日和清明五天連假，當天皆設有掃墓服務站，提供民眾掃墓用品，希望民眾多加利用，另外為響應環保，金紙也採集中焚燒，請民眾配合。