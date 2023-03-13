壓制黑幫氣焰 汐止警分局連二日出擊維護治安

鑑於近期黑道幫派活動氣燄囂張，汐止警分局連2日(11、12)日晚間特別規劃威力掃蕩路檢、臨檢勤務，另更針對轄區內KTV、撞球場、視聽歌唱場所等幫派人員易聚集及寄（附）以為生的行業蒐證，動員近50名員警採取高強度優勢警力臨檢，防制黑幫份子聚集滋事。

在連二日威力掃蕩勤務下，共計通報噪音車45件、取締未依規定配戴安全帽10件、查獲通緝犯3人、公共危險1件1人及毒品1件1人等，藉以淨化治安、交通環境，給予民眾安全、安寧的生活環境空間。

警方表示，近日發生黑道幫派高調舉辦春酒彼此串連，刻意壯大黑幫聲勢，嚴重挑戰公權力等行為，影響民眾觀感。警方亦深惡痛?，為杜?此歪風，除了平時針對幫派組織分子之不法行為，以組織犯罪方向偵辦及調查幫派的不法金流，依洗錢防制法偵辦

汐止警分局並針對幫派分子經常出入之場所，進行強勢掃蕩，期能取得更多不法事證，如查獲不法即瓦解犯罪組織外，並結合第三方警政提報公安稽查小組加強稽查，藉以達成預防犯罪的目的。