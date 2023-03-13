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臉書社團汐止聯盟擴大服務 法律諮詢受歡迎

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止臉書社團「汐止聯盟」為擴大服務和湖光里辦公處合作，提供免費法律諮詢服務，一推出很受歡迎，三月份都已經預約額滿。 圖／觀天下有線電視提供
汐止臉書社團「汐止聯盟」為擴大服務和湖光里辦公處合作，提供免費法律諮詢服務，一推出很受歡迎，三月份都已經預約額滿。 圖／觀天下有線電視提供

很多人遇到法律問題都不知道該怎麼辦，今年三月份開始，汐止臉書社團「汐止聯盟」為擴大服務和湖光里辦公處合作，在每個星期四安排專業律師到活動中心，提供免費法律諮詢服務，一推出很受歡迎，三月份都已經預約額滿。

汐止聯盟版主劉俊男表示，今年「汐止聯盟」為了擴大在汐止的影響力，在湖光里市民活動中心辦理法律諮詢服務，也很感謝房律師的協助，民眾也很踴躍，三月份的法律諮詢都是額滿的狀態，也歡迎湖光里民可以善用這項資源。

湖光里長杜金泉說，很高興有這個機會可以跟議員張錦豪及汐止聯盟安排律師到湖光里做免費的法律諮詢服務，因為，里民都有一些法律問題要解決，透過這每個星期四的時間，民眾可以和律師面對面溝通問問題，比如說婚姻問題、車禍糾紛、或是民事訴訟或是遺產的問題等等，也感謝房律師可以幫這個忙，很謝謝他們。

從3月2日開始，在每個星期四晚上8點到9點半，在湖光市民活動中心都有免費法律諮詢服務，採取網路預約制，填寫表格預約，湖光里居住人口就有六千多人，似乎遇到的法律相關問題不少，湖光里免費法律諮詢可以聯絡里長或是線上報名，也歡迎有需要的民眾提前預約。

汐止 律師 婚姻

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