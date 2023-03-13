步道髒亂長青苔又難行 汐止拱北里動員義工清通

汐止區拱北里在烘內派出所旁有一條長約二公里的防汛步道，只是長期以來沒有整理，不但柏油路積了一層厚厚的青苔，整條路也髒亂不堪根本難以通行，所以，里長蘇聰賢就動員鄰長、義工，以高壓水注噴洗、整頓環境，希望未來能進一步綠美化，成為里民散步休閒的好去處。

拱北里長蘇聰賢表示，已經很久沒有整理的防汛步道鋪面上長了一層很厚的青苔，下雨天濕滑不打緊，整條路髒亂不堪很難走，所以，在去年當選里長後，看到這樣的環境不整理會造成很大的髒亂，所以，就決定請鄰長、義工一起來清掃整頓，大家都很賣力的清掃、修剪牆上的爬藤、修剪樹、高壓噴洗地面的，經過一天時間，終於將防汛道路清通。

因為青苔太厚，只能借助高壓水注噴洗，另外，義工也站上梯子，將防汛步道牆面的攀藤植物從頭到尾都修剪一遍，至於一旁民眾種菜的地方也都會加以整理，至於路緣石上也一樣有厚厚青苔的部分，接下來也會再繼續整理，而在初步整頓後，至少步道是可以暢通安全通行，里民說前後環境真的差很多。

蘇聰賢指出，一步一步慢慢整理，因為，兩旁都有大樹，才掃了一天，就又有不少的落葉，也規劃兩個禮拜清掃一次，未來也打算進一步爭取綠美化，讓這1.8公里的防汛步道，成為附近里民散步休閒的好去處。