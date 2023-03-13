大淡水柔道角力聯盟成績優異 企業贈金支持學子

大淡水地區柔道角力聯盟舉行111年度大淡水柔道角力聯盟表揚大會，聯盟盟主市議員陳偉杰表揚成績優異的選手們。深耕在地的企業「紅樹林數位有線電視」更捐出2萬元給聯盟做為獎勵金，鼓勵學生有更好的比賽成績，更上一層樓。

為了從小培育柔道角力選手，新北市議員陳偉杰，在三年前，攜手深耕多年的謝貴美男老師，成立大淡水地區柔道角力聯盟為各國小國高中的選手們爭取許多學習資源，身為聯盟盟主，市議員陳偉杰在日前出席了111年度大淡水柔道角力聯盟表揚大會，給予今年度所有表現優異的選手們接受表揚感受榮耀。

柔道角力聯盟，包括了竹圍高中柔道隊、角力隊、正德國中柔道角力隊、新興國小柔道角力推廣協會、鄧公國小柔道角力隊以及三芝區興華國小，都有加入。

而現場深耕在地的企業，紅樹林數位有線電視總經理李耀東也到場出席，更捐出現金2萬元給聯盟做為獎勵金，鼓勵學生有更好的比賽成績，更上一層樓。

被推派為「盟主」的市議員陳偉杰表示，感謝國花葉金枝紀念文教基金會、及紅樹林有線電視的支持，更多的資源挹注到這些體育小小選手身上，讓每位選手都能獲得滿滿的鼓勵。同時代表榮譽的「冠軍衫」也在當天頒給學生選手們，滿滿的感動，全寫在選手臉上。

盟主陳偉杰也感謝社會各界，協助學校在訓練器材、場館環境上的硬體更新，同時也針對教練和資訊系統的軟體上挹注許多資源，讓選手培訓更加專業，也讓在體育領域努力的學生們有更好的發展。