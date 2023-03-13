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新北電競基地開課 一探電競產業幕前、幕後面紗

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
電競產業近年愈發蓬勃，新北電競基地今年推出「電競學堂Spotlight」課程。圖／新北經發局提供
電競產業近年愈發蓬勃，新北電競基地今年推出「電競學堂Spotlight」課程。圖／新北經發局提供

電競產業近年愈發蓬勃，新北電競基地今年推出「電競學堂Spotlight」，規畫公開班與企業班，針對幕前、幕後及科技趨勢，推出選手培訓、影音製作剪輯與設計、電競活動企劃、Web3.0應用、區塊鏈及NFT等專業課程，培育電競產業人才。

新北市經發局長何怡明說，電競產業近年愈發蓬勃，尤其因疫情帶動「宅經濟」竄起，新北市2018年在三重成立「新北電競基地」，學員培訓逾2900人次。今年規畫適合初學者的公開班，與適合企業員工進修的企業班，開放15歲以上民眾免費報名，讓所有學員滿載而歸。

經發局指出，幕前課程以熱門遊戲「特戰英豪」、「傳說對決」、「英雄聯盟」培訓選手，邀請資深射擊遊戲選手Rainy、曾任職業隊教練與分析師的魚丸Yuwan、現役DCG職業戰隊教練阿比Arby，帶學員一探職業選手訓練模式；此外，也開立主播培訓及Youtuber自媒體經營課程，邀請資深賽事主播Scott、跨足YT經營的主播KH訓練口條。

幕後課程則包含行銷、企劃、影音製作剪輯與設計等，邀請偶像系大叔Vtuber王顧採，分享數位偶像的發展趨勢與經營之道。今年度也特別開立科技趨勢課程，邀請數位金融時代的佼佼者，酷奇科技執行長顧家祈，及資深網路安顧問Stanley Chen，帶領學員探索區塊鏈、虛擬錢包及NFT等議題。

去年參加電競課程的陳姓學員說，從小就對電競產業抱持著憧憬，但求學過程中沒有相關機會和管道，直到參加新北電競基地課程，結訓後不只大幅提升自身競爭力，更獲得亞洲電子競技公開賽幕後工作人員實習機會，讓自己有朝夢想前進的契機。

電競學堂幕前課程邀請多位選手、職業隊教練一探職業選手的訓練模式。圖／新北經發局提供
電競學堂幕前課程邀請多位選手、職業隊教練一探職業選手的訓練模式。圖／新北經發局提供

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