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陸籍臨時工抖音拍工作惹議 北市：未涉及機密文件
民進黨議員簡舒培今指出有一名市府雇用的中國大陸籍臨時工，連日在抖音上傳台北市長蔣萬安出席活動的影片，由於該臨時工是協助衛生局業務，衛生局今表示，該員工在111年8月2日進用，今年3月3日已離職，未涉及機密的文件碎紙、核銷等行政庶務事項，未來將加強內部人員教育及管理。
衛生局表示，該員為依勞動部「安心即時上工計畫」進用的時薪人員，每月工時不定，最高工作80小時，辦理防疫物資發放、搬運與未涉及機密的文件碎紙、核銷等行政庶務事項，該員工在111年8月2日進用，112年3月3日已離職。
衛生局表示，有關文書處理相關規定，依行政院文書處理手冊第76條規定第1項，「各機關員工對於本機關文書，除經允許公開者外，應保守機密，不得洩漏。以及台北市政府文書處理實施要點第104點第11項，「擅將公文交他人閱覽、抄錄影印或未經核准電遞、傳真者」，機關員工對業務內容均有保密義務，非經允許不得洩漏，若有違反，依文書處理要點懲處。
衛生局表示，將持續加強內部人員教育及管理， 再次強調員工文書處理相關規定與保密義務，並重申上班時間禁止從事非公務業務。
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