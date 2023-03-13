快訊

彰化民宅爆割頸命案 6旬翁倒臥血泊、凶嫌傳自首

屏東縣長選舉訴訟 合議庭裁決「12投開票所票匭」重新驗票

今年稅收還會超徵2千億、再發現金？ 主計長霸氣回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸籍臨時工抖音拍工作惹議 北市：未涉及機密文件

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導

民進黨議員簡舒培今指出有一名市府雇用的中國大陸籍臨時工，連日在抖音上傳台北市長蔣萬安出席活動的影片，由於該臨時工是協助衛生局業務，衛生局今表示，該員工在111年8月2日進用，今年3月3日已離職，未涉及機密的文件碎紙、核銷等行政庶務事項，未來將加強內部人員教育及管理。

衛生局表示，該員為依勞動部「安心即時上工計畫」進用的時薪人員，每月工時不定，最高工作80小時，辦理防疫物資發放、搬運與未涉及機密的文件碎紙、核銷等行政庶務事項，該員工在111年8月2日進用，112年3月3日已離職。

衛生局表示，有關文書處理相關規定，依行政院文書處理手冊第76條規定第1項，「各機關員工對於本機關文書，除經允許公開者外，應保守機密，不得洩漏。以及台北市政府文書處理實施要點第104點第11項，「擅將公文交他人閱覽、抄錄影印或未經核准電遞、傳真者」，機關員工對業務內容均有保密義務，非經允許不得洩漏，若有違反，依文書處理要點懲處。

衛生局表示，將持續加強內部人員教育及管理， 再次強調員工文書處理相關規定與保密義務，並重申上班時間禁止從事非公務業務。

議員簡舒培今指出有一名市府雇用的中國籍臨時工，不但連日在抖音上傳許多蔣萬安市長出席活動的影片。圖／摘自簡舒培臉書
議員簡舒培今指出有一名市府雇用的中國籍臨時工，不但連日在抖音上傳許多蔣萬安市長出席活動的影片。圖／摘自簡舒培臉書

衛生局 離職

延伸閱讀

蔣萬安配合勞動部聘陸籍臨時工 簡舒培再批「甩鍋中央？」

議員爆北市府陸籍臨時工開抖音 上傳蔣萬安行程

陸籍臨工玩抖音洩市府資料？ 蔣萬安：從事庶務無接觸機密

蔣萬安遭冒名！2萬粉絲「抖音」帳號是假的

相關新聞

準公托教保起薪調高為3萬8起 蔣萬安還宣布：師生比降至1比4

為打造友善托嬰，台北市長蔣萬安今天宣布，公辦民營托育薪資在中央今年提高為3萬5485元後，北市府再加碼，大學畢業起薪調高...

陸籍臨時工抖音拍工作惹議 北市：未涉及機密文件

民進黨議員簡舒培今指出有一名市府雇用的中國大陸籍臨時工，連日在抖音上傳台北市長蔣萬安出席活動的影片，由於該臨時工是協助衛...

公辦都更7599專案3件達標 一周破百通電話詢問

台北市長蔣萬安本月初宣布公辦都更7599專案後，短短一周，北市府諮詢專線已經破百通，目前已有廣慈社宅西南側案、廣慈社宅西...

金城交流道用地費新北要出15.7億 花1年與中央協調獲調降

新北市土城彈藥庫去年11月公告徵收，未來將興建司法園區、金城交流道，其中金城交流道雖由交通部高公局規畫，但用地費須由地方...

蔣萬安配合勞動部聘陸籍臨時工 簡舒培再批「甩鍋中央？」

民進黨議員簡舒培今指出有一名市府雇用的中國大陸籍臨時工，連日在抖音上傳台北市蔣萬安市長出席活動的影片；蔣萬安今回應市府是...

新北首場行動治理永和開跑 里長聚焦交通建設及都更

新北今年首場行動治理論壇今開跑，在地里長們聚焦交通建設及都更問題，市府各局處回應，捷運新路線及停車場都已經在努力中；市長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦