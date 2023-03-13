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北市公辦都更7599專案3件達標 一周破百通電話詢問

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
大安區信維整宅年久失修，卻遲遲無法都更，成為「都市之瘤」。圖／聯合報系資料照
大安區信維整宅年久失修，卻遲遲無法都更，成為「都市之瘤」。圖／聯合報系資料照

台北市長蔣萬安本月初宣布公辦都更7599專案後，短短一周，北市府諮詢專線已經破百通，目前已有廣慈社宅西南側案、廣慈社宅西中側案及信維整宅等3案搶先達標，北市都發局表示，市府團隊將「早進場」協助整合，並由專業技術團隊「幫試算」協助第二階段方案評估作業，即刻啟動公辦都更。

北市都更處表示，7599專案計畫於3月3日公告受理後反應熱烈，7天內諮詢電話破百通，因第一階段意願門檻降至75%，包括廣慈社宅西南側案、廣慈社宅西中側案及信維整宅等3案搶先達標，讓市府團隊可以及早進場、幫試算協助整合及第二階段方案評估作業，即刻啟動公辦都更。

為達成「早進場、擴量能」目標，更新處指出，北市府推出「公辦都市更新7599專案計畫」，以「早進場、幫試算、助選屋」等3項服務，降低第一階段意願整合門檻至75%，意願整合已達標的廣慈西南側案、信維整宅立即受惠，廣慈社宅西中側案也於3月6日送件。 

更新處說，大部分民眾非常關心該計畫的申請條件，以及受理申請後市府團隊將提供哪些服務，「十五人連署法令說明會」申請累計也超過4場，同時有民眾透過電話及「台北都更解壓說」Facebook粉專留言表達支持，可見民眾對於更新家園充滿期待。 

北市更新處說，未來將持續秉持「自助人助」的精神，提供電話及在地說明服務，並聯合台北住都中心及民間專業技術團隊提供更優質、專業的協助，加速實現市民更新家園的夢想，打造更新、更好的台北城市，預計4月開始舉辦台北市12行政區巡迴說明會。

都更 團隊

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