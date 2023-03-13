蔣萬安配合勞動部聘陸籍臨時工 簡舒培再批「甩鍋中央？」

民進黨議員簡舒培今指出有一名市府雇用的中國大陸籍臨時工，連日在抖音上傳台北市蔣萬安市長出席活動的影片；蔣萬安今回應市府是配合勞動部的安心就業計畫媒合，在去年八月開始聘用到衛生局，現在已經離職，簡舒培再批，實際的雇主就是台北市政府，還甩鍋給中央？

簡舒培今在市議會受訪表示，配合勞動部邀請、要求聘用，但實際的雇主就是台北市政府，而台北市政府的員工管理不當，還甩鍋給中央？「蔣萬安已經忘記自己是台北市長了嗎？這個雇主就是你台北市政府。」

簡舒培質疑，蔣萬安12月25日上任到2月底，這個臨時工掌握了蔣萬安這麼多的行程，到底出了什麼問題？而且都hashtag「兩岸一家親」，所以是不是統戰的作為？這樣子的影片上傳到底有沒有特殊的意義？涉及到民眾的個資的問題，台北市政府螺絲應該要趕快鎖緊，這真的螺絲掉滿地。

簡舒培批評，蔣萬安跟台北市政府不應該甩鍋，應該立即調查清楚。而且這個臨時工所提供的這個影片裡面，其實跟蔣萬安都是近距離的接觸，代表他是一邊拿著手機一邊在拍蔣萬安，難道蔣萬安不知道嗎？更質疑一個臨時工為什麼會知道市長這麼多的媒體採訪行程？連議員可能都不知道蔣萬安有這麼多的媒體採訪行程，為什麼這個臨時工知道？

北市府副發言人蔡畹鎣表示，該名已離職臨時工所上傳的影片，多數為蔣萬安的公開行程，或蔣萬安社群平台所發布的內容；由於是公開行程並且位在公開場所，沒有私人行程外洩的疑慮。