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新北首場行動治理永和開跑 里長聚焦交通建設及都更

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新市長侯友宜今出席新北首場行動治理座談，與里長們握手致意。記者李成蔭／攝影
新市長侯友宜今出席新北首場行動治理座談，與里長們握手致意。記者李成蔭／攝影

新北今年首場行動治理論壇今開跑，在地里長們聚焦交通建設及都更問題，市府各局處回應，捷運新路線及停車場都已經在努力中；市長侯友宜也說，電桿下地及汙水接管等已經指示市府人員盡速完成改善，局處與公所也會盡力與里長溝通協調。

永和國父紀年館今上午舉行新北首場行動治理論壇，侯友宜親主持並表示，感謝里長在第一線即時反映地方大小事，提案都是民眾迫切急需解決的問題，其中更不乏可供市府團隊列為區域發展重點的提案，有助落實市府以民為本的便民、利民、愛民「新三民主義」政策。

永和區長莊茂坤於會上也說明地方建設及里長關心的停車場議題，其中永和市民引頸期盼的重大建設「捷運中和公館線」，市府已納入「新北市捷運整體路網評估報告」，預計3月底提報交通部爭取列為優先推動路線。

交通局已將永和國小興建地下停車場列為第二期校舍重建工程規劃，將於永和國中提出校舍改建計畫時評估參建停車場之可行性；還有永平國小操場地下停車場案，交通局刻正辦理工程招標，未來施工時也會考量學子降低學校授課影響。

另外，不少里長關切的「電桿下地」及「汙水接管」等共通性需求，侯友宜表示，已指示市府盡速完成改善，相關局處、公所也要盡力與里長溝通協調。經發局表示，目前國中路段電桿下地經兩年的努力，台電公司已於今年2月中申請路證，即將進場施作，預計在6月全案可完成。水利局則說，都更未能續辦區域如永貞里內永貞路12至28號及永貞路10巷1弄1至11號等，業經評估可行後，目前也已再次啟動汙水用戶接管作業程序。

侯友宜指出，「都市更新」是城市轉型的必經之路，首要關鍵為民眾參與意願，近4年市府已推動650件以上都更案，為過去20年總和的4倍，今年2月並通過永和永利市場（原美麗華戲院）、永和成功市場（原福和戲院）、三重成功市場及大同南路市場等4處市場畫設更新地區，透過降低同意門檻、提高時程獎勵等誘因加速改建。

侯友宜表示，自108年啟動行動治理模式，至今已辦理170場座談會，里長們總共反映2829案，已經解決2542案，解列率89.86%。民政局補充，今日會中未提及的案件，里長們會後仍可提供書面資料，由公所彙整後送市府相關單位研議，並盡速回應。

新北今年首場行動治理論壇今開跑，在地里長們聚焦交通建設及都更問題。記者李成蔭／攝影
新北今年首場行動治理論壇今開跑，在地里長們聚焦交通建設及都更問題。記者李成蔭／攝影
新市長侯友宜今出席新北首場行動治理座談，戴起眼鏡認真聆聽。記者李成蔭／攝影
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永和 侯友宜

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