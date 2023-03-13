準公托教保起薪調高為3萬8起 蔣萬安還宣布：師生比降至1比4

為打造友善托嬰，台北市長蔣萬安今天宣布，公辦民營托育薪資在中央今年提高為3萬5485元後，北市府再加碼，大學畢業起薪調高至3萬8千元，預估將有512名托育人員受惠。另外，蔣也宣布北市公辦民營托嬰師生比從現行一比五調降為一比四，除減低托育人員負擔，也提高台北市的教保托育品質。

目前台北市一共有81家公辦民營托嬰中心，收托1712人，蔣萬安今天也表示，台北市將陸續增設托嬰機構，預計到民國115年將再增加22處，達到103家、收托量能也將提高至2千2百多位。

蔣萬安今天上午參訪位於成德國小內的南港托嬰中心，身為三寶爸的市長蔣萬安也充當超級奶爸，帶著小小孩上課玩遊戲，蔣萬安看到這些小小孩，不斷說「小朋友好可愛喔！」蔣也透露，他自己有三個孩子，其中兩個二寶及三寶都在兩歲以下，他今天早上才跟太太打點好孩子才出門，「每天就像打仗一樣，完全可以了解托育人員的辛苦。」

蔣萬安說，照顧小小孩相當不容易，透過遊戲、教具的輔助，可以幫助孩子的手腳及大腦發展，目前台北市準公托的托育人員薪資為3萬4000元，中央正在研議執行今年度加薪到3萬5485元，北市府考量台北市的狀況，這次也在中央加薪政策後，再度加碼公辦民營托嬰機構薪資起薪，若大學畢業起薪為3萬8千元。市府也將訂每年考核調薪機制，確保表現良好的托育人員可以每年調薪。

北市社會局長姚淑文表示，社會局全面要求公辦民營托嬰中心達成師生比從法定的一比五，降至一比四，未來也會持續盤點中央與地方資源，挹注提升準公共托育服務品質，讓更多育兒家庭使用平價且優質的托育服務。

不過媒體也問蔣萬安，先前宣布準公托加碼補助家長1千元，遭質疑力道不夠？蔣萬安今天表示，就是一步一步來，希望推出好的政策之後，能得到市民朋友的反饋，接下來會有一項一項的規畫，一項一項來提出。

蔣萬安說，未來人工智慧可能會取代社會上很多工作，不過他有一個感想，就是托育人員的工作，永遠無法被取代，包括付出的溫暖、愛與感情，是無法被取代，北市府希望透過提高待遇，讓優質托育人員可以在台北市提供更好服務。

北市社會局婦女福利及兒童托育科長粘羽涵表示，先前教育部在民國110年初時，先針對非營利幼兒園教保人員薪資調高至起薪3萬8千元，儘管市府民國110年10月將托嬰機構薪資加薪調高至3萬4千元，但因薪資上的落差，還是導致照顧2歲以下的托嬰機構人員離職率高，這次市府加碼將起薪調高到3萬8千元，將可以穩定托嬰機構的教保人力，提高托育品質。