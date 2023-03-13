快訊

美把軍備庫存放台灣？法案文的「For Taiwan」是關鍵

美眾院中國委員會主席強調台海問題 籲兩黨團結抗中

奧斯卡得獎名單！《媽的》楊紫瓊首位華裔影后 《我的鯨魚老爸》布蘭登費雪奪影帝

校園徵才開始 首場淡江大學就有4700個職缺

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市勞工局將與大專院校合辦8場校園就業博覽會，首場校園就博會將於3月15日上午10時至下午3時在淡江大學啟動，邀請94家廠商，合計釋出超過4700個職缺。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局將與大專院校合辦8場校園就業博覽會，首場校園就博會將於3月15日上午10時至下午3時在淡江大學啟動，邀請94家廠商，合計釋出超過4700個職缺。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工局將與大專院校合辦8場校園就業博覽會，首場校園就博會將於3月15日上午10時至下午3時在淡江大學啟動，邀請94家廠商，合計釋出超過4700個職缺，包括620個兼職職缺，歡迎有求職需求青年及民眾踴躍參加。

勞工局長陳瑞嘉表示，本次參與徵才廠商職缺，平均薪資近36K較去年多出3K，且薪資在40K以上的職缺數比去年多2倍以上，顯示企業為搶得好人才，更願意開出高薪吸引青年學子加入。

陳瑞嘉說，其中廠商占比最高的是科技製造業，有44家，占總廠商數4成6，包括景碩科技、台灣石化等，起薪上看44K。參與廠商家數次之的一般服務業如安永台灣、中租迪和、信義房屋都開出破百個職缺，安永台灣的數據分析與研究顧問、資安架構、技術顧問等12種職務，薪資從45K起跳，信義房屋尋找儲備幹部起薪更達70K；餐飲業的部份王座國際開出41K尋找副店長，晶華酒店開出40K尋找廚房副領班。

勞工局表示，淡江大學首場校園徵才後，4月25日還會在致理科技大學辦理就業博覽會，現場40家廠商逾1500職缺。4月27日在東南科大，5月還有明志科技大學、真理大學、台灣藝術大學、亞東科技大學、宏國德霖科技大學等場次的校園徵才。

勞工局補充，活動現場設有青年局諮詢攤位，協助青年朋友就學、職涯探索、就業及創業，另規劃AR/VR科技求職體驗、青年就業服務專區、履歷健診、職業訓練課程等諮詢服務，歡迎求職朋友前往體驗。

青年 勞工局 薪資

延伸閱讀

影／蔣萬安宣布調高北市公辦民營托育人員起薪 降低師生比

總經理親自出馬！信義房屋祭百萬年薪 前進台大搶人才

信義房屋「線上委託」 讓屋主售屋流程更便利

新北巿府與科大合作 推出旅館客房服務丙級證照輔導班

相關新聞

陸籍臨工玩抖音洩市府資料？ 蔣萬安：從事庶務無接觸機密

台北市議員簡舒培接獲爆料，指北市府聘雇一名陸籍臨時工，連日在抖音上傳蔣萬安出席活動影片，甚至tag「兩岸一家親」，議員質...

校園徵才開始 首場淡江大學就有4700個職缺

新北市勞工局將與大專院校合辦8場校園就業博覽會，首場校園就博會將於3月15日上午10時至下午3時在淡江大學啟動，邀請94...

上任快3個月 六都市長好感度排名墊底…蔣萬安這樣回

最新六都首長網路好感度排行榜出爐，由桃園市長張善政奪冠，台北市長蔣萬安好感度卻僅獲0.22，慘淪墊底。蔣萬安今天受訪表示...

城巿花毯2023台北花節亮相 北藝廣場點綴近3萬盆各式花卉

2023台北花節活動3月登場，台北巿觀傳局為推銷北市觀光旅遊，在台北表演藝術中心，打造面積達300多平方公尺大型城市花毯...

1年2500件鳥類救援收容爆量 新北委外動保協會代養

新北市動保處一年約7000多件動物救援通報，約2500件為鳥禽救援案件，最高曾收容50隻鳥禽。因收容案件持續增多，動保處...

殯葬處再爆疑收紅包包庇違規撿骨 蔣萬安：廉潔重中之重

台北市殯葬管理處再傳涉弊，廉政署接獲線報，指北市殯葬處疑似有巡山員與業者掛勾，疑似收受紅包、包庇違規而未舉發。台北市長蔣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦