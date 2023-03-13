校園徵才開始 首場淡江大學就有4700個職缺
新北市勞工局將與大專院校合辦8場校園就業博覽會，首場校園就博會將於3月15日上午10時至下午3時在淡江大學啟動，邀請94家廠商，合計釋出超過4700個職缺，包括620個兼職職缺，歡迎有求職需求青年及民眾踴躍參加。
勞工局長陳瑞嘉表示，本次參與徵才廠商職缺，平均薪資近36K較去年多出3K，且薪資在40K以上的職缺數比去年多2倍以上，顯示企業為搶得好人才，更願意開出高薪吸引青年學子加入。
陳瑞嘉說，其中廠商占比最高的是科技製造業，有44家，占總廠商數4成6，包括景碩科技、台灣石化等，起薪上看44K。參與廠商家數次之的一般服務業如安永台灣、中租迪和、信義房屋都開出破百個職缺，安永台灣的數據分析與研究顧問、資安架構、技術顧問等12種職務，薪資從45K起跳，信義房屋尋找儲備幹部起薪更達70K；餐飲業的部份王座國際開出41K尋找副店長，晶華酒店開出40K尋找廚房副領班。
勞工局表示，淡江大學首場校園徵才後，4月25日還會在致理科技大學辦理就業博覽會，現場40家廠商逾1500職缺。4月27日在東南科大，5月還有明志科技大學、真理大學、台灣藝術大學、亞東科技大學、宏國德霖科技大學等場次的校園徵才。
勞工局補充，活動現場設有青年局諮詢攤位，協助青年朋友就學、職涯探索、就業及創業，另規劃AR/VR科技求職體驗、青年就業服務專區、履歷健診、職業訓練課程等諮詢服務，歡迎求職朋友前往體驗。
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