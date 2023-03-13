城巿花毯2023台北花節亮相 北藝廣場點綴近3萬盆各式花卉

2023台北花節活動3月登場，台北巿觀傳局為推銷北市觀光旅遊，在台北表演藝術中心，打造面積達300多平方公尺大型城市花毯，以「花現蝶舞」為創作主軸，運用近3萬盆各式花卉組合，營造台北春日浪漫氛圍，即日起至3月27日限時展出。

台北市政府今在北藝前舉辦「2023台北花節-城市花毯」記者會，觀傳局介紹表示，「花現蝶舞」由花藝師設計與規劃製作，北藝廣場以各式花卉妝點，打造蝴蝶造型的大型花毯，以「蝶舞翩翩」寓意台北的都市繁華與生趣盎然。

觀傳局表示，城市花毯運用市花杜鵑及春日盛開之繡球花、玫瑰、海芋、四季海棠等花卉，為城市增添新意，也展現「愛在台北城」的氛圍。

北市府秘書長李泰興致詞時說，台北花節讓全國喜愛花卉的民眾更認識北市春日盛開的花卉，也期待透過花節促進經濟活動，帶動國內外旅客出遊台北，在擾攘的城市中享受花海之美。城市花毯展期至3月27日，把握時間到北藝參觀，為台北表演藝術中心和城市花毯拍攝一張心目中最美的城市明信片與親朋好友分享。

觀傳局指出，台北表演藝術中心建築理念，是以夜市的活力為靈感，讓建築擁抱這座城市，且交通便利、開放，建築師曾期許北藝中心成為「城市的客廳」，而這次城市花毯選在北藝廣場亮相，也是要邀請國內外遊客來到「台北市的客廳」，感受一場賓主盡歡的台北花節。

觀傳局也提到，目前大安森林公園的杜鵑花與繡球花等春季花卉盛開，為城市點綴浪漫的粉嫩色彩，也預告台北花節「花伴野餐」系列活動，將從3月18日起自3月25日，連續8天在大安森林公園舉辦，歡迎民眾相約三五好友前來野餐、欣賞音樂，享受喧囂中的片刻寧靜。