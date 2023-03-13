1年2500件鳥類救援收容爆量 新北委外動保協會代養

新北市動保處一年約7000多件動物救援通報，約2500件為鳥禽救援案件，最高曾收容50隻鳥禽。因收容案件持續增多，動保處委由台灣鳥寶守護者聯盟救援協會、社團法人台灣鳥類救援協會，展開為期10個月代養。動保處說，公私協力讓動物照護量能大幅提升，也協助鳥禽找到適合新飼主。

新北動保處指出，救援收容鳥禽包含傷病野鳥、飛失寵物鳥等，接獲民眾通報後，會由人員帶回診療或安置，協助寵物鳥尋主、一般類野鳥野放訓練；收容安置期間，由專門人員照養這些鳥禽，但過了尋主期仍未被飼主領回寵物鳥，及需要收容救護一般野鳥越來越多，最高曾收容50隻鳥禽。

新北動保處說，考量收容案件持續增多，日前邀集北市立動物園助理研究員彭仁隆、輔導員謝欣怡及台灣大學副教授劉奇璋評選申請代養照護計畫的團體，決議由擁有豐富鳥禽照養經驗的台灣鳥寶守護者聯盟救援協會及社團法人鳥類救援協會，分別協助寵物鳥及野鳥收容業務。

寵物鳥、外來種鳥禽優先由機關或學校認養，也將由協會傳授照養相關知識，若是14日後沒有機關學校認養，則開放一般民眾認養，委由代養團體協助評估，一般野鳥動經動保處判定後野放。