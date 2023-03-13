賴清德宣布的台南科學未來館是「幻想館」？民代批難交代

延宕多年的台南市東區國立科學未來館設置計畫，籌備小組原本近期將舉辦兩場促參公聽會，卻又臨時喊卡，同時又傳出未來可能採用促參方式、由民間投資興建，讓整個興建案更顯遙遙無期。

「根本就是詐騙！」台南市東區國民黨籍議員王家貞長期關注未來館興建案，她表示，原本是說要建小巨蛋，後來又改為未來館，延宕10多年，好不容易等到公聽會，卻又草率喊卡，民進黨執政卻對長期支持民進黨的台南市，一騙再騙，讓人無法忍受，「如果不要蓋就乾脆說清楚講明白啊」，不能拖了再拖卻還是一場空。

而對於未來館到底要不要蓋，台南市長黃偉哲之前回應民代的關切，多次表明「一定會蓋」，針對籌備小組臨時取消公聽會，台南市教育局表示，主要是市長積極爭取行政院編列經費興建，並獲正面回應，才會取消促參的公聽會。

但對此，位在台中國立自然科學博物館內的科學未來館籌備小組承辦人員表示，主要是因為教育部要求「擴大場地評估」，才會取消公聽會，而未來到底是興建與營運都採用促參方式，或是由公務預算興建、僅營運部分促參，目前都還未定案。市府與籌備小組說法顯然不同。

籌備小組原訂11與16日舉辦兩場「促參可行性評估公聽會」，但在9日卻突然喊停。根據籌備小組提供資料指出，依促進民間參與公共建設法規定，如果要引進民間參與，必須舉辦公聽會，做為可行性評估內容一部分。

全案目前由籌備小組進行可行性評估中，初步評估的結果，認為如果興建部分採用促參，民間可能參與意願不高，可能在興建完後、經營部分再採促參是比較可行的。

依籌備小組初步的規畫，未來館占地9.8公頃，總經費79.89億元，預計興建6年9個月，在2030年10月開館。

副總統賴清德在行政院長任內，2018年5月南下宣布，位在生產路以北、崇興路以南的基地將興建科學未來館，成為國內第6座的國立科學博物館，體驗科技為主軸，提供民眾兼具休憩、學習與接觸最新科技的教育館，將有綠能科技展示、AR及VR虛擬實境體驗、AI科技等。

王家貞表示，興建經費從最初的20多億元，一路膨脹到現在的近80億元，卻始終連細部的規畫都沒看到，如今又傳出要採促參，一變再變，難以對地方交待。