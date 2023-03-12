靈鷲山全國普仁獎20周年 以愛傳善表揚60品學兼優生

靈鷲山全國普仁獎邁入第20週年，今於新北貢寮福容飯店頒獎，有兩位從高雄來的兄弟檔同時獲獎，是增設全國普仁獎13年來首見；兩人父親去年因腦癌驟逝，面對家庭巨變，兩人仍積極勤勉學習，分別在程式設計及各項運動上表現亮眼，平時還輪流幫媽媽分擔家務，品學兼優讓讓家訪志工印象深刻。

普仁獎創辦人、靈鷲山開山住持心道法師昨才從緬甸弘法回台，今親出席頒獎典禮並表示，勉勵大家學習佛陀的慈悲心，讓佛光像太陽一樣，普照及溫暖每個角落。典禮除有各級單位長官及校長到場見證孩童發光，期間也穿插台東青年演奏家郭政鑫小提琴獨奏，為活動增添光采。

靈鷲山說明，普仁獎著重學生的品德與孝行，透過學校師長推薦，志工實地家庭訪問，評選過程嚴謹，今年有967位小朋友獲獎，再由各地推薦進入全國決選，最後60位孩子脫穎而出。

高雄有對兄弟檔同時獲獎，就讀高雄市五福國中的蔡博丞、四維國小的蔡智涵兄弟的父親去年因腦癌驟逝，家中頓失經濟依靠，即使被迫搬家，仍積極勤勉、認真學習，輪流做家務，兩人最敬佩的都是媽媽堅強、不放棄的精神。

博丞對科學及程式設計非常有興趣，參加競賽屢獲佳績，他也希望未來能成為讓世界變得更方便的工程師；智涵誠實守規，耐心為同學解決課業難題，興趣廣泛，多才多藝，圍棋、籃球、羽球、游泳、創作積木、繪本、寫程式都難不倒他，貼心有禮，格外讓家訪志工印象深刻。

另外，也有離島生跨海來台，得獎喜悅溢於言表。連江縣仁愛國小的吳品盛，孝順善良、成熟穩重，與媽媽、弟弟相依為命，就學期間與同學合作完成「就愛馬祖藍」繪本創作參賽，獲得國小組亞軍。同時他也是位運動健將，參加大隊接力、木球、馬拉松等賽事，表現可圈可點。

澎湖吉貝國中的陳韋伶，爸爸長年在外工作，姊姊則為跆拳道夢想而獨在桃園讀書。她與弟弟主動分擔家事，除懂事好學、樂於助人，在繪畫與運動方面也有天分，國小參加競走比賽獲獎無數，國中轉往標槍及鐵餅發展，希望追隨姊姊腳步，在體壇發光發熱。