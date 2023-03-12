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計程車漲運價 北市研議調整敬老愛心卡折抵點數

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
大台北地區計程車費率將於4月1日起調整。本報資料照片
大台北地區計程車費率將於4月1日起調整。本報資料照片

大台北地區計程車費率將於4月1日起調整，未來民眾搭乘計程車時，運價要從85元起跳計算。國民黨台北市議員游淑慧認為，社會局應提高敬老卡搭乘敬老愛心計程車隊的折抵點數，北市社會局表示，正在研議當中。

游淑慧表示，大台北地區計程車費率將於4月1日起調整，調整後起跳價 70元調漲至85元。目前各縣市敬老愛心卡搭乘計程車的車資折抵金額，以台灣大車隊為例，台北市可折抵50元、桃園市最高72元、新竹市100元、台中市85元、台東縣最高72元。

游淑慧表示，再以大都會計程車隊為例，，台北市折抵50元、桃園市最高72元、台中市50元、高雄市最高72元，現行桃園市、高雄市折抵都比大台北地區高，要求市府應該因應費率調整做出合理補助，提高敬老卡搭乘敬老愛心計程車隊折抵點數。台北市社會局長姚淑文表示，目前正在研議，但還得先計算預算能否支應。

計程車 北市

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