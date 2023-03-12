中和納骨堂周六辦春季法會 交通將管制並設三線接駁車

清明假期即將來臨，不少民眾也為祭祖做準備，位於新北的中和納骨堂即將於本周六舉辦春季追思法會，屆時興南路三段路口會全線管制，不過公所也準備三線接駁車及免費臨時停車，方便民眾前往祭祖。

據中和區公所公告說明，112年中和納骨堂春祭法會訂定3月18日上午9點至12點舉行，屆時興南路三段路口，也就是高速公路橋下一帶將全線管制，上午7點起禁止車輛進入，呼籲民眾多加利用大眾交通運輸及免費接駁專車服務。

「清明祭祖提早拜、分流接駁好順暢」中和區公所表示，清明掃墓期間被有三線接駁公車前往中和納骨堂，分別從捷運南勢角站2號出口、興南路二段32巷旁空地（原太湖山莊）、興南路二段399巷口（此處僅日18開放乘車）等處出發前往納骨堂；接駁日期包含3月18日、3月19日、3月26日、4月1日至4月5日。