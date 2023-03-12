快訊

Live／江少慶連2局三上三下踩剎車 6局中華0：7古巴

本土+8869例 疫情恐因保單快到期升溫？羅一鈞：可能出現波動

獨／全中運再次出包！系統出狀況 跆拳道賽暫停 選手乾等中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和納骨堂周六辦春季法會 交通將管制並設三線接駁車

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北都會區納骨塔需求高，每到清明祭祖人潮都不少。圖／本報資料照片
新北都會區納骨塔需求高，每到清明祭祖人潮都不少。圖／本報資料照片

清明假期即將來臨，不少民眾也為祭祖做準備，位於新北的中和納骨堂即將於本周六舉辦春季追思法會，屆時興南路三段路口會全線管制，不過公所也準備三線接駁車及免費臨時停車，方便民眾前往祭祖。

據中和區公所公告說明，112年中和納骨堂春祭法會訂定3月18日上午9點至12點舉行，屆時興南路三段路口，也就是高速公路橋下一帶將全線管制，上午7點起禁止車輛進入，呼籲民眾多加利用大眾交通運輸及免費接駁專車服務。

「清明祭祖提早拜、分流接駁好順暢」中和區公所表示，清明掃墓期間被有三線接駁公車前往中和納骨堂，分別從捷運南勢角站2號出口、興南路二段32巷旁空地（原太湖山莊）、興南路二段399巷口（此處僅日18開放乘車）等處出發前往納骨堂；接駁日期包含3月18日、3月19日、3月26日、4月1日至4月5日。

另外，也將於4月5日上午7點至下午5點設掃墓服務站，包含中和納骨堂、員山路49號義應公廟旁入口處、中和高中對面和城路一段防汛道入口處等三處，為民眾提供諮詢、掃墓工具借用；提供手套、杯水及濕紙巾等；並設置流動廁所及紙錢集中焚燒處等。更多相關資訊可上區公所網站查詢。

新北都會區納骨塔需求高，每到清明祭祖人潮都不少，公所將交通管制並設三線接駁車。圖／本報資料照片
新北都會區納骨塔需求高，每到清明祭祖人潮都不少，公所將交通管制並設三線接駁車。圖／本報資料照片
新北都會區納骨塔需求高，每到清明祭祖人潮都不少，公所將交通管制並設三線接駁車。圖／中和區公所提供
新北都會區納骨塔需求高，每到清明祭祖人潮都不少，公所將交通管制並設三線接駁車。圖／中和區公所提供

延伸閱讀

迎接清明掃墓人潮 北市闢5路免費掃墓公車

苗縣受保護百年黑松突見大片焦黃 疑掃墓用火釀禍

登山接駁車摔落郡大林道 田姓司機身亡、7人輕重傷

郡大林道登山接駁車翻落山谷…53歲駕駛不治、7乘客傷

相關新聞

中和納骨堂周六辦春季法會 交通將管制並設三線接駁車

清明假期即將來臨，不少民眾也為祭祖做準備，位於新北的中和納骨堂即將於本周六舉辦春季追思法會，屆時興南路三段路口會全線管制...

不見血不殺生 安坑在地青年集資「素豬」 創新傳承地方文化

隨都市化發展，許多文化節日也逐漸被淡忘，新店太平宮日前辦開漳聖王聖誕祭祀，有在地文化工作團隊就以集資方式打造「素豬」，讓...

中山站線形公園藝術牆拆不拆引熱議 北捷：無預設立場

台北市捷運中山站線形公園正在施工，市府發包時就把多數創作保留，其中1995年創做的裝置藝術牆面卻引發不同看法。就有里長認...

新北推山海造林計畫 文山農場成賞螢秘境

今日是植樹節，新北市府去年起與新北市農會合作，也邀集民間企業、團體推動「新北山海造林計畫」。新北市農會響應計畫型植樹，在...

內湖5萬戶免停水 民權大橋改建北水處採不斷水增設蝶閥

台北市民權大橋正進行改建工程，為避免附掛在民權大橋下方的自來水輸水幹管，因接下來施工影響內湖數萬戶民眾用水，導致必須停水...

北市道路標線 李四川要求像日本耐久耐磨

北市副市長李四川上月底赴日參訪，盼迎頭趕上日本道路高品質施工，要求交通局將全市的道路標線重新檢視，標線的材質要像日本道路...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦