中山站線形公園藝術牆拆不拆引熱議 北捷：無預設立場

台北市捷運中山站線形公園正在施工，市府發包時就把多數創作保留，其中1995年創做的裝置藝術牆面卻引發不同看法。就有里長認為，因不利行人穿越、牆面過高有安全隱憂，希望可以拆除作品；但有民眾陳情，他說該作品早已是特色景點，更是集體市民的創作，應保存才對。北捷則說，當初發包就是保留作品，若未來有明確方案也會照共識進行。

有里民陳情，過去幾場公聽會中，該裝置藝術牆面拆不拆都有聲音，但最後還是保留下來並發包施工，但里長覺得太醜想要拆除，一旦拆除就可能會引發民眾抗議，整個線形公園步道都是蜿蜒的，展現城市的慢活，不理解為何里長堅持想移除牆面變成廣場。

陳情里民指出，雖然牆面成立於「公共藝術設置辦法」頒布前，沒辦法被當作「公共藝術」保護，但這是民眾參與的集體創作，應該要被保護，目前線形公園大多的馬賽克作品都會保留，所以牆面一起被保留也很好，這也是集體創作與其他民眾到中山的特色景點之一，不能說國小學生不是藝術家就沒保留價值。

大同區建泰里里長陳鵬程則認為，裝置藝術牆面與馬路紅線僅距離60公分，對安全性、方便性有莫大影響，不利於行人通行，且設施牆面過高，形成隱蔽性，附近居民擔心會發生治安問題，所以才提出建議設計做出良善的變更。

對此，台北捷運回應，對於該面作品牆拆除與否，沒有預設立場，當初發包就是把作品保留，只是里長及市民都有意見，現在就是讓雙邊溝通，上周也有民代會勘，就是希望可以有溝通管道，過去其實也辦過幾次公民參與討論，沒特別說要拆不拆，當初設計是「共同創造」，所以有提到可以將該面作品二創。