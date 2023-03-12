新北推山海造林計畫 文山農場成賞螢秘境

今日是植樹節，新北市府去年起與新北市農會合作，也邀集民間企業、團體推動「新北山海造林計畫」。新北市農會響應計畫型植樹，在文山農場廣植林木，共計種植450棵穗花棋盤腳、羊角藤及盤龍木，盼營造良好的螢火蟲棲地。

新北市去年度植樹節與新北市農會合作，邀集民間企業及團體在轄下文山農場推動「新北山海造林計畫」，從森林到海洋透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林，珊瑚復育等公私協力模式，每年植樹4萬株、復育珊瑚500株，截至目前新北市森林覆蓋率達76%。

新北市農會總幹事楊棟樑說，森林是地球的肺，對於極端氣候調節扮演著重要的角色，去年與市府合作推動「新北山海造林計畫」，今年在3月份植樹月也有許多團體主動聯繫，規畫於文山農場植樹造林，也讓農場生態環境越來越豐富。