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內湖5萬戶免停水 民權大橋改建北水處採不斷水增設蝶閥

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
配合民權大橋改建，台北市自來水事業最近採日本「不斷水工法」已完成增設蝶閥，接下來內湖地區5萬戶用水戶，將不會因工程而有停水之苦。圖／北水處提供
配合民權大橋改建，台北市自來水事業最近採日本「不斷水工法」已完成增設蝶閥，接下來內湖地區5萬戶用水戶，將不會因工程而有停水之苦。圖／北水處提供

台北市民權大橋正進行改建工程，為避免附掛在民權大橋下方的自來水輸水幹管，因接下來施工影響內湖數萬戶民眾用水，導致必須停水2天以上，台北市自來水事業最近採日本「不斷水工法」已完成增設蝶閥，接下來工程必須切換輸水幹管系統時，內湖地區5萬戶用水戶，將不會因工程而有停水之苦。

 台北市自來水事業處科長曾景良表示，民權大橋7月工程進度將進行輸水幹管系統切換，北水處提前從2月中開始，遷移民權大橋1000mm輸水幹管，過去這條幹管每日由松山輸送6萬5000噸水量至內湖區，若採取一般工法，每次改遷管路至少需連續停水2日以上，勢必嚴重影響內湖地區5萬戶用水品質。

 曾景良表示，目前北水處已經完成增設蝶閥，目前正在進行路面鋪設中，後續即可由此蝶閥操作調度供水，確保內湖地區民生用水及商家正常經濟活動。

北水處強調，基於不影響民權大橋改建施工進度，同時維持市民用水服務水準，這次新技術新工法儘管增加約1200萬元經費，但能降低工程施工對民眾用水的干擾，預計3月15日全部完成「民權大橋遷移雨水管涵暨∮1000mm不斷水增設蝶閥工程」，後續該處即可由此蝶閥操作調度供水。

北水處表示，基於服務型政府理念，北水處以用戶的角度思考如何將工程做得更好；這次採用的不斷水工法，北水處已在台北市各重要輸水幹線，陸續完成二十餘處幹管不斷水施工，逐步完善自來水管網建設。 

配合民權大橋改建，台北市自來水事業最近採日本「不斷水工法」已完成增設蝶閥，接下來內湖地區5萬戶用水戶，將不會因工程而有停水之苦。圖／北水處提供
配合民權大橋改建，台北市自來水事業最近採日本「不斷水工法」已完成增設蝶閥，接下來內湖地區5萬戶用水戶，將不會因工程而有停水之苦。圖／北水處提供
配合民權大橋改建，台北市自來水事業最近採日本「不斷水工法」已完成增設蝶閥，接下來內湖地區5萬戶用水戶，將不會因工程而有停水之苦。圖／北水處提供
配合民權大橋改建，台北市自來水事業最近採日本「不斷水工法」已完成增設蝶閥，接下來內湖地區5萬戶用水戶，將不會因工程而有停水之苦。圖／北水處提供
配合民權大橋改建，台北市自來水事業最近採日本「不斷水工法」已完成增設蝶閥，接下來內湖地區5萬戶用水戶，將不會因工程而有停水之苦。圖／北水處提供
配合民權大橋改建，台北市自來水事業最近採日本「不斷水工法」已完成增設蝶閥，接下來內湖地區5萬戶用水戶，將不會因工程而有停水之苦。圖／北水處提供

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