新科議員點將／曾獻瑩 優先推教育議題

北市大安文山議員選區去年選戰27人搶13席戰況激烈，以無黨參選的曾獻瑩初次參選就拿下2萬1888票，高居第三，曾獻瑩原是台積電工程師，年薪優渥，因為接觸到非營利組織與家庭教育，為進一步推廣家庭教育，才選擇從政之路，他說，會加倍努力服務選民，也會發揮工程師實事求是精神。

曾獻瑩4歲喪父，成長在一個單親家庭，他靠著教育走出貧窮，考上台中一中，進入台大，再到台積電工作，讓他體認到教育的重要性，在立委賴士葆的鼓勵下選擇從政，順利當選後，他想優先推動教育議題。

曾獻瑩表示，從小體會到很多弱勢家庭的難處、更了解民間疾苦。結婚之後因為太太沒有兄弟，需要把岳母帶在身邊照顧，因此從他的成長過程，讓他更明白長輩的需要，期盼可以把這些經驗用在照顧長輩政策上。

另外，曾獻瑩提出的「智慧友善公車政見」獲網友回響，紛表示期待友善公車的實踐，曾獻瑩也製作影音廣告在網路上播放，宣揚公車改善的政見。

曾獻瑩表示，許多民眾向他反映公車急起步、靠邊不確實，導致長者摔倒，因此他希望能優先改善公車系統，導入智慧友善公車大數據系統，既能成為鼓勵司機的機制，又能納入公司教育訓練，進一步瞭解乘客的即時回饋。

作為新科議員，對於自己的期許，曾獻瑩表示，希望能帶入他在台積電的工作的專業，尤其建置品質改善、現況評估的大數據系統是他在業界的專長，盼善用議員知名度跟資源，秉持工程師實事求是、不會譁眾取寵來的精神，來替民眾服務。