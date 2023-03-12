北市道路標線 李四川要求像日本耐久耐磨

北市副市長李四川上月底赴日參訪，盼迎頭趕上日本道路高品質施工，要求交通局將全市的道路標線重新檢視，標線的材質要像日本道路耐久、耐磨。議員表示，希望能改善標線「落漆」的問題。北市交工處指出，未來標線一有模糊就會補繪，也會依抗滑系數標準，提升道路安全。

李四川曾說每次到日本看到道路路面的平整、整齊的標線，都讓他覺得「為什麼日本能，台灣不能？」到東京市政考察，路過適逢實施封閉道路，還下車拍照傳給工務局看日本道路高品質的施工。

李四川指出，這幾天工務局新工處每晚都在銑鋪道路，他前晚也到中山北路一段給辛苦的同仁打氣與感謝，他也要求交通局將全市的道路標線重新檢視，立即改善，更進一步研究標線之材質，像日本道路上的耐久與耐磨。

李四川指出，台北的落塵量很大，除新工處用迪化汙水處理廠的回收水洗人行道外，也要求環保局的洗街車，善用回收水加強洗街，讓市民擁有一個整齊乾淨又美的首都台北。

市議員王欣儀表示，希望真的能改善標線「落漆」的問題，之前她也已經質詢很多次。

新工處指出，中山北路長年的車流負荷下也造成部分路段路面老化明顯，修補頻率次數增加的現象，實地勘查後，訂中山北路1段（南京東路至市民大道）納入112年度計畫性路段，盡速進行路面銑鋪作業。

新工處維護科長王志良說，道路更新，會選用適宜新式材料、工法積極辦理路面銑鋪更新，以提供市民舒適、平整及安全的道路品質。

北市交工處總工劉嘉祐表示，目前標線是每4到5年更新一次，未來會加強巡查，一有較糢糊時就會補繪，目前有27個路段納入，接下來會要求2個月就巡查一次，希望標線不要不清。另外，為提升道路行車安全，標線材質，北市訂抗滑係數65BPN標線施工規範，也符合標準。