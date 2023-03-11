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北市道路標線重新檢視 李四川要求：材質比照日本

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川要求交通局將全市的道路標線重新檢視。圖為施工後。圖／北市工務局提供
台北市副市長李四川要求交通局將全市的道路標線重新檢視。圖為施工後。圖／北市工務局提供

北市工務局新工處每晚進行銑鋪道路，台北市副市長李四川今在臉書指出，昨晚到中山北路1段給辛苦的同仁打氣與感謝，他也要求交通局將全市的道路標線重新檢視，標線的材質要像日本道路上的耐久與耐磨，並貼出前後對比圖。

北市議員也表示，希望能改善標線「落漆」的問題。

李四川上月底赴日參訪，曾說每次到日本看到道路路面的平整、整齊的標線，都讓他覺得，為什麼日本能，台灣不能？東京安排市政考察中，路過適逢實施封閉道路，只准行人步行中，還下車拍照傳給工務局同仁看看，日本道路高品質的施工，「我們應該迎頭趕上」。

李四川指出，這幾天工務局新工處每晚都在銑鋪道路，昨晚他也到中山北路一段給辛苦的同仁打氣與感謝，工務所羅馨宜主任雖是女性，每晚與工作為伍，真是敬佩。他也要求交通局將全市的道路標線重新檢視，立即改善，更進一步研究標線之材質，像日本道路上的耐久與耐磨。

李四川指出，台北的落塵量很大，除新工處用迪化汙水處理廠的回收水洗人行道外，也要求環保局的洗街車，善用回收水加強洗街，讓市民擁有一個整齊乾淨又美的首都台北。

台北市議員王欣儀表示，希望真的能改善標線「落漆」的問題，之前她也已經質詢很多次。台北市議員張斯綱看完也說，「路平有感」。

新工務指出，中山北路是台北市南北交通往來的重要幹道，長年的車流負荷下也造成部分路段路面老化明顯，修補頻率次數增加的現象，實地勘查後，擇訂中山北路1段（南京東路至市民大道）納入112年度計劃性路段盡速進行路面銑鋪作業。

新工處長林昆虎表示，中山北路1段前次更新日期為100年至102年間，路面已逾10年未更新，為維持台北市道路服務品質，市府執行路面更新工程，要求瀝青原料出廠控管原料，嚴格監督施工，驗收測試平整度，並協調管線單位設禁挖期，避免重複開挖，以及人手孔凸出問題，除自來水、瓦斯等因應緊急民生需求，需配合路面調整高度外，其餘孔蓋均要求管線調降以避免影響路面平整度。

新工處維護科長王志良說，道路更新，會選用適宜之新式材料、工法積極辦理路面銑鋪更新，以提供市民舒適、平整及安全的道路品質。

日本東京道路。圖／取自李四川臉書
日本東京道路。圖／取自李四川臉書
台北市副市長李四川要求交通局將全市的道路標線重新檢視。圖為施工前。圖／北市工務局提供
台北市副市長李四川要求交通局將全市的道路標線重新檢視。圖為施工前。圖／北市工務局提供
台北市副市長李四川昨晚到中山北路1段給鋪路同仁打氣與致謝。圖／取自李四川臉書
台北市副市長李四川昨晚到中山北路1段給鋪路同仁打氣與致謝。圖／取自李四川臉書

北市 日本 李四川

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