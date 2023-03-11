中和某住宅區違規經營KTV 被罰75萬元、斷水斷電

新北市中和某處住宅區違規改成KTV經營，即使裁罰金額超過75萬元，仍不管土地使用分區管制，繼續違規經營。新北公安小組表示，依照《都市計畫法》第79條規定處以罰緩，並將該處住宅斷水及斷電。

新北市城鄉局長黃國峰表示，該住宅區由於該處持續違反土地使用分區管制，甚至以更換人頭方式規避累計裁罰，因此提報公安小組執行斷水電，維護都市居住環境。

八大行業不得於住宅區營業，若透過人頭經營八大行業規避罰鍰惡意重大，凡經查獲違規情節重大者，一定會立即採取必要強制作為，呼籲業者切勿持僥倖心態，公安小組將不定期稽查取締；另也會要求土地或建物所有權人，也應善盡維護管理其合法使用的法律義務。