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新北海洋造林復育逾1700株珊瑚 卯澳灣成美麗珊瑚苗圃

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
海洋資源復育園區內珊瑚農場內精心養殖的珊瑚。圖／新北市漁業處提供
海洋資源復育園區內珊瑚農場內精心養殖的珊瑚。圖／新北市漁業處提供

明天植樹節，新北市在東北角卯澳灣進行「海洋造林珊瑚復育」計畫，在新北市府漁業處與國立台灣海洋大學及各路志工與企業的攜手努力下，4年完成復育1725株珊瑚，並移植500株珊瑚至卯澳灣周邊海域，將海灣打造成美麗的珊瑚苗圃。

新北市政府為推動珊瑚復育，與海洋大學海洋環境與生態研究所所長識名信也教授合作，自108年開始，每年在新北市海洋資源復育園區內的海底養殖池種植約450株珊瑚株，養殖到適合移植的體型時，再移植到海域。

從去年開始，團隊在卯澳灣海域調查6個珊瑚移植地點，依據珊瑚移植操作可行性、適合珊瑚生長的海水深度3到10公尺、海底地形與地質堅硬程度、海底沈澱物的多寡、海流強弱與大型藻類生長程度等項目，評估後選定3處適合進行珊瑚移植的地點，去年移植500株珊瑚至卯澳灣週邊海域，今年也將持續規畫及進行珊瑚移植。

去年夏天在海洋資源復育園區辦理珊瑚移植工作坊課程，招募25名具潛水證且對海洋與珊瑚復育有興趣的夥伴，課程結束後許多志工夥伴持續協助種植珊瑚、照顧與維護。

也有遠雄人壽等企業投入，率領志工來海洋資源復育園區，學習珊瑚相關知識及參與種植珊瑚，去年除了漁業處及海洋大學團隊復育500株，遠雄人壽加碼復育約200株於園區海底養殖池，這些珊瑚未來也將由漁業處及海洋大學團隊陸續規劃移植到卯澳灣。

新北市漁業處表示，藉由珊瑚移植與復育的行動，能恢復海洋生產力與提高生物多樣性，並提供各式的海洋生物庇護、攝食與生殖的場所。目前已將新北市海洋資源復育園區，打造成珊瑚的復育基地，後續將繼續把復育後強壯且健康的珊瑚，移植至卯澳灣天然海域的珊瑚苗圃。

珊瑚移植團隊在珊瑚移植後陸續照顧珊瑚。圖／新北市漁業處提供
珊瑚移植團隊在珊瑚移植後陸續照顧珊瑚。圖／新北市漁業處提供
遠雄人壽公司珊瑚志工進行移植珊瑚與照顧珊瑚課程。圖／新北市漁業處提供
遠雄人壽公司珊瑚志工進行移植珊瑚與照顧珊瑚課程。圖／新北市漁業處提供

珊瑚 海洋大學

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