二重疏洪道路口機車行人環境大NG 新北議員要求市府改善

新北市的二重疏洪道車流龐大，但道路設計狹窄，對機車族很不友善，新北市議員鄭宇恩、鍾宏仁及李宇翔三位議員要求，市府應分短期及中期改善方案，提升機車行經二重疏洪道多處路口的安全。

鄭宇恩指出，二重疏洪道對淡水、八里騎乘機車往返板橋、三重等地通勤的鄉親非常重要，但現況規劃的機車專用道到了路口前馬上變成右轉專用道，直行機車幾乎沒有什麼反應時間，同時要變換車道，還要提防右轉汽車切入，相當危險。而夾在槽化區和路側護欄間的道路相當狹窄，左轉機車也容易遭到騎車和護欄的夾擊，險象環生。

李宇翔表示，早期規劃已無法因應現今的車流量，市府應積極研議短中長期的改善方案，尤其近年道路平權意識抬頭，短期可以先延長變換車道的虛線段，並增設提醒右轉靠右的牌面，提前預告以增加駕駛人應變時間，但長期來看整體路口環境要重新規劃，疏洪六路、疏洪八路也有類似狀況。

鍾宏仁還發現，此處行人通行環境的規劃更是荒唐，行穿線兩側連接的竟然是路側護欄，民眾要穿越馬路，只能選擇走在車行道路上，不然就是要跨越路側的護欄。疏洪道周邊有許多休憩設施，行人動線應妥善規劃改善。另外，也應評估二重疏洪道全線取消內線禁行機車及機車專用道改為優先道等規劃。