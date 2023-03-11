這站單日只2次！YouBike2.0租借率落差大 北市議員要求檢討提高周轉率

台北市長蔣萬安選前拋出YouBike2.0前30分鐘免費政見，但YouBike2.0上路後，民眾經常投訴尖峰時刻只有空蕩蕩的車柱、根本租不到車輛；去年一整年，租借率最高的在捷運公館站二號出口，平均單日租借857次，但最少的福安國中，單日僅2次。議員李明賢指出，交通局做應通盤檢討規畫，提高周轉使用率。

根據交通局統計數據，目前YouBike2.0車輛共1萬3267輛，車輛單日使用率，也就是周轉率為8.73次，周轉率遠超於其他直轄市。李明賢說，他調閱資料，去年一整年租借率最高仍是捷運沿線站位，但仍有許多位於市郊的站點租借使用率長期偏低。

去年租借次數最高站幾乎都是捷運沿線，前三名包括是捷運公館站二號出口，平均單日租借857、公館站三號出口751、科技大樓站486次。而單日租借不到10次的站點也超過30站，大多屬於郊區的站位，全市租借倒數前三名的站位分別是福安國中平均單日租借2次、安泰街平均單日租借3次、成功公園平均單日租借3次。

為此，交通局預計新增採購1000輛來減緩租不到車輛的爭議，但預算尚需要市府高層同意，仍未最後拍板定案。不過，除了新增採購車輛之外，李明賢也要求交通局檢討車輛調度，除了增加調度人力之外，也要從大數據分析來通盤調整站位與車柱，以達到最合適的周轉率。

對於傳出台北市長蔣萬安已拍板，明年元旦起兌現競選時提出的恢復YouBike前30分鐘免費政見。台北市交通局上午表示，推動方案及期程仍然在評估研議。

蔣萬安上午受訪指出，前30分鐘免費其實一直他的政策目標跟方向，已經請交通局跟資訊局做一個整體的規畫，因為最主要很多市民朋友反映常常在熱門站點無車可借或無柱可還，所以這部分希望透過很多數據的分析，能夠做更優化的配置，不管是增加車輛或是站點的配置。

交通局指出，北市設站都會考量周邊使用需求，1.0退場也有考量，如福安國中1.0原有30車柱，退場後我們已縮減11車柱，安泰街與成功公園都為15柱，已為最小規模，後續透過大數據分析，將更精準規畫設站規模，包含分析調度、站位間車柱數及車輛數調配等資料，透過這些資料及數據，才能更精準的配置設置規模。

交通局表示，至於有些站別使用率較低，因當時設站要考量周邊使用需求，不可能某區的使用量較少就不設站而影響民眾使用需求，但若只設少數車柱，不僅車輛調度不易，吞吐量不大，民眾也難使用。