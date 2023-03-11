前天倒漆料今天倒廢土 新北河川成垃圾場

前天有民眾發現新北市五股區五股坑溪前天水色漆黑宛如黑龍江，超過百隻以上死魚漂浮，環保局查獲金屬表面處理業者，因漆料貯存設施故障致汙水流出面臨600萬罰款，昨天又有業者將廢土及垃圾倒入新莊塔寮坑溪，面臨高達800萬罰款。

前天上午有民眾通報新北市五股區五股坑溪水色漆黑宛如黑龍江，並有超過百隻以上死魚漂浮，環保局派員巡著黑色水路往上游查緝，查獲汙染源為位於民義路巷內的金屬表面處理業者，因漆料貯存設施故障，溢流到溝渠後再匯流至五股坑溪，導致溪水一片漆黑。環保局除依違反水汙染防治法告發，最高可處600萬元罰鍰，昨再派員督導業者清理河道。

而昨天下午又有民眾發現在新北市新莊好市多賣場旁，有不明人士傾倒廢土及垃圾入塔寮坑溪中導致塵土飛揚，環保局獲報後派人前往稽查，當場查獲行為人為河道清淤工程承包商，依違反水汙染防治法及空氣汙染防制法規定告發，最高可分別處300萬元及500萬元罰鍰，並要求業者立即清除河道汙染物。

環保局表示，河道清淤時通常會一併清理周遭側溝，以避免其中的廢棄物流入河川，該承包商進行塔寮坑溪清疏工程時，因一時便宜行事，將側溝清出的垃圾及淤泥先丟入塔寮坑溪內，欲俟河道清淤作業時再一併清除，但此舉已違反水汙染防治法，且過程當中還導致塵土飛揚，亦違反空氣汙染防制法。