免挨餓！南市邀餐飲業者推愛心待用餐 全市105處可兌換餐食

台南市社會局為提供更貼近弱勢家戶的服務，今年3月起推動愛心待用餐計畫，目前已號召105家餐飲店家加入，經社會局社工評估有需求的對象發放待用餐券，並提供鄰近店家資訊，媒合弱勢家庭可就近至合作店家換取餐食，以減輕生活壓力。

社會局與觀光旅遊局合作問路店，並與衛生局健康餐飲店及低碳餐廳合作，同時媒合2間連鎖業者及3個餐食品牌，包含八方雲集、梁社漢排骨、𡘙師傅等店家，目前持續邀請在地店家加入待用餐計畫，規畫全市37行政區，區區皆有合作店家為目標，透過公私協力模式，讓有餐飲需求之家庭可就近兌換餐食，免於挨餓。

社會局長盧禹璁表示，近年來已陸續推動愛心餐食補給站、實物愛心銀行、惜食平台等社會福利，為保障台南市遭受急難事件或弱勢邊緣家戶免於飢餓，與本市餐飲店家建立合作機制，引進民間資源共同推動「分饗幸福共享愛-愛心待用餐」服務。

社會局說明，為讓社會資源能送到最需要的民眾手上，愛心待用餐的服務對象需經社工評估後再發給待用餐券，每人每月至多10張為限，社會局為讓持有台南市待用餐券之民眾能快速掌握合作店家資訊，已於「台南市公益平台」網站彙整詳細店家資訊並建置待用餐地圖，民眾登錄公益平台介面或掃描待用餐券上Qrcode，便能查看店家資訊及所在位置，未來社會局將持續媒合更多店家，並同步更新合作店家資訊。