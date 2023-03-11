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免挨餓！南市邀餐飲業者推愛心待用餐 全市105處可兌換餐食

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市社會局邀餐飲業者共推愛心待用餐，弱勢家戶經社工評估可至105個合作店家兌換餐食。圖／台南市社會局提供
台南市社會局邀餐飲業者共推愛心待用餐，弱勢家戶經社工評估可至105個合作店家兌換餐食。圖／台南市社會局提供

台南市社會局為提供更貼近弱勢家戶的服務，今年3月起推動愛心待用餐計畫，目前已號召105家餐飲店家加入，經社會局社工評估有需求的對象發放待用餐券，並提供鄰近店家資訊，媒合弱勢家庭可就近至合作店家換取餐食，以減輕生活壓力。

社會局與觀光旅遊局合作問路店，並與衛生局健康餐飲店及低碳餐廳合作，同時媒合2間連鎖業者及3個餐食品牌，包含八方雲集、梁社漢排骨、𡘙師傅等店家，目前持續邀請在地店家加入待用餐計畫，規畫全市37行政區，區區皆有合作店家為目標，透過公私協力模式，讓有餐飲需求之家庭可就近兌換餐食，免於挨餓。

社會局長盧禹璁表示，近年來已陸續推動愛心餐食補給站、實物愛心銀行、惜食平台等社會福利，為保障台南市遭受急難事件或弱勢邊緣家戶免於飢餓，與本市餐飲店家建立合作機制，引進民間資源共同推動「分饗幸福共享愛-愛心待用餐」服務。

社會局說明，為讓社會資源能送到最需要的民眾手上，愛心待用餐的服務對象需經社工評估後再發給待用餐券，每人每月至多10張為限，社會局為讓持有台南市待用餐券之民眾能快速掌握合作店家資訊，已於「台南市公益平台」網站彙整詳細店家資訊並建置待用餐地圖，民眾登錄公益平台介面或掃描待用餐券上Qrcode，便能查看店家資訊及所在位置，未來社會局將持續媒合更多店家，並同步更新合作店家資訊。

社會局透過公私協力讓社會福利有更好的服務品質，為整併各界捐贈資源，讓社會資源達到最有效的運用，社會局從 2019年建置「台南市公益平台」網站，作為媒合及動員民間資源網絡的整合性平台，提供弱勢家戶需求媒合及各界物資捐贈之管道，民眾可上該平台查詢，如有相關疑問可洽詢台南市政府社會局社會救助科06-2995686。

台南市社會局邀餐飲業者共推愛心待用餐，弱勢家戶經社工評估可至105個合作店家兌換餐食。圖／台南市社會局提供
台南市社會局邀餐飲業者共推愛心待用餐，弱勢家戶經社工評估可至105個合作店家兌換餐食。圖／台南市社會局提供
台南市社會局邀餐飲業者共推愛心待用餐，弱勢家戶經社工評估可至105個合作店家兌換餐食。圖／台南市社會局提供
台南市社會局邀餐飲業者共推愛心待用餐，弱勢家戶經社工評估可至105個合作店家兌換餐食。圖／台南市社會局提供
台南市社會局邀餐飲業者共推愛心待用餐，弱勢家戶經社工評估可至105個合作店家兌換餐食。圖／台南市社會局提供
台南市社會局邀餐飲業者共推愛心待用餐，弱勢家戶經社工評估可至105個合作店家兌換餐食。圖／台南市社會局提供

台南 愛心 社工

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